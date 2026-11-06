PÖFF-i elutööpreemia pälvisid Priit Pärn, Sven Grünberg ja Hilmar Oddsson

PÖFF annab juubeliaastal välja kolm elutööpreemiat. Ühe neist pälvib animafilmirežissöör Priit Pärn, kes on kujundanud ka festivali tänavuse ametliku visuaali. Elutööpreemia saab ka paljudele filmidele muusika kirjutanud helilooja Sven Grünberg. Rahvusvahelise elutööpreemia pälvib Islandi režissöör Hilmar Oddsson.

Oddsson osales oma filmiga "Kivipisarad" ka esimesel PÖFF-il 1997. aastal, mil tema filmist sai üks publiku lemmikuid.

"Tulin siia esimest korda, kui PÖFF toimus Tallinnas 1997. aastal. See oli täiesti teistsugune Tallinn. See Tallinn, mille ma 1997. aastal avastasin, oli omamoodi nagu metsik lääs," ütles PÖFF-i elutööpreemia laureaat Hilmar Oddsson.

Oddssoni looming on sügavalt seotud islandi identiteedi, kultuuri ja traditsioonidega, keskendudes peamiselt meestegelaste eneseotsingute, hirmude ja igatsuste kujutamisele. Tema viimane film "Teekond emaga" võitis 2022. aastal PÖFF-i grand prix'. Tänavu pälvib ta elutööauhinna.

"Mõned auhinnad tähendavad midagi, teised mitte nii väga. See on ilmselt suurim auhind, mille ma isiklikult olen pälvinud. Seega tähendab see mulle väga palju. Olen Tallinnas oma kümme korda käinud, siin palju aega veetnud, mul on siin sõpru. Mõni aasta tagasi, kui siin oma filmi kallal töötasin, nimetasin seda kohta lausa oma teiseks koduks . Paremat ei saakski olla," ütles Oddsson.

Oddssoni film "Kivipisarad" linastub ka tänavusel PÖFF-il.