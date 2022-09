PÖFF kuulutas välja esimesed põhivõistlusprogrammi filmid

Gentian Koçi draama "Tass kohvi ja uued kingad", mille Albaania esitas äsja ka mitteingliskeelse filmi Oscarile, on tõsielul põhinev originaalne film, milles üksteisega kokku kasvanud kurdid kaksikvennad kaotavad geneetilise haiguse tõttu ka nägemise.

"Tass kohvi ja uued kingad" Autor/allikas: Kaader filmist

Iraani režissööri Ahmad Bahrami draamas "Prügilinn" ("Shahre Khamoush") teeb oma mehe tapmise pärast trellide taga istunud naine kõik, et leida üles oma poeg, kes talt vangis olles ära võeti ja rikkasse perekonda müüdi – pelgamata selleks kasutada ka kõige äärmuslikumaid vahendeid. Autori eelmine film "Tühermaa" võitis 2020. aastal Veneetsia kõrvalvõistlusprogrammi "Horisondid" ja kuulus ka PÖFFi kavva.

"Prügilinn" ("Shahre Khamoush") Autor/allikas: Kaader filmist

Islandit esindab Hilmar Oddssoni must draamakomöödia "Sõit emaga" ("Á ferð með mömmu"), milles poeg täidab oma surnud ema viimase soovi ja sõidutab tema surnukeha saareriigi teise otsa, et see ema sünnikohas maha matta – selle kummalise, kohati unenäolise teekonna jooksul omandab tema elu uue tähenduse. Režissööri filmid "Külm valgus", "Kivipisarad" ja "Koletis" on esitatud ka Oscarile.

"Sõit emaga" ("Á ferð með mömmu") Autor/allikas: Kaader filmist

Jaapani režissöör Ryūichi Mino, kelle psühholoogiline kriminaaldraama "Las saatan naerab" osales mullu PÖFFi põhivõistlusprogrammis, tuleb sel korral festivalile oma uue linateosega "Erakordne Ginji". Tempoka ja ülemeeliku komöödia tegevus leiab aset Edo ajastul. Orvust noormehest saab lugupeetud riisikaupmehe parem käsi, ärigeeniusest superkangelane, kes leiab igale probleemile lahenduse.

"Erakordne Ginji" Autor/allikas: Kaader filmist

Brasiilia režissööri Sérgio Machado film "Himude jõgi" ("Cidade Ilhada") on lugu kirest ja pettusest, mis hakkab hargnema, kui üks sama katuse all elavast kolmest vennast toob koju oma pruudi. Film põhineb Brasiilia kirjaniku Milton Hatoumi jutustusel.

Tšiili režissööri Matías Bize psühholoogilises draamas "Karistus" ("El Castigo") jätab autoreisil olev abielupaar oma 7-aastase poja halva käitumise eest korraks üksi metsa ja kui tagasi tuleb, pole temast enam jälgegi. Ühe pika kaadrina üles võetud film käsitleb emadust ja sellega kaasnevaid paineid tavatust perspektiivist – sellisest, mida ühiskond kipub ignoreerima. Matías Bize varasemad filmid "Voodis" ja "Kala elu" on esindanud Tšiilit ka Oscari konkurentsis. PÖFF on varem näidanud tema filmi "Vee mälu".

"Karistus" ("El Castigo") Autor/allikas: Kaader filmist

Vietnami režissöör Lương Đình Dũng jõuab festivalile filmiga "Magnum 578" (578: Phát Đạn Của KẻĐiên), mida on juba nimetatud Vietnami kõigi aegade suurejoonelisemaks märulifilmiks. Sotsiaalse alltekstiga linateoses võtab pilastamise ohvriks langenud tütre rekajuhist isa ette kättemaksu inimkaubandusega tegeleva maffia vastu, kes ta tütre röövis.

"Magnum 578" Autor/allikas: Kaader filmist

Kahe viimase filmi puhul on tegu rahvusvahelise, ülejäänud viie puhul maailmaesilinastusega. Põhivõistlusprogrammi võitja saab auhinnaks 20 000 eurot.

PÖFFil on tänavu viis võistlusprogrammi varasema nelja asemel. Põhivõistlus-, debüütfilmide, "Põhjusega mässajate" ja Balti võistlusprogrammile lisandub "Kriitikute valik" (Critic´s Choice), mis koosneb nõudlikumale maitsele vastavatest esilinastustest ja mida juhib rahvusvaheliselt tuntud kriitik ja programmikoostaja Nikolaj Nikitin. Varasemast erinev on tänavu ka see, et Balti võistlusprogrammi kuuluvad ainult mängufilmid.

Pimedate Ööde filmifestival toimub 11. kuni 27. novembrini.