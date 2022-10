PÖFF-i debüütfilmide võistlusel toimub üheksa maailmaesilinastust

PÖFF-i juht Tiina Lokk nimetas tänavust kava erakordselt tugevaks ja tõstis esile selle temaatilist, žanrilist ja geograafilist mitmekesisust. "Kõik need uued hääled on väga erilised ja me oleme uhked, et saame neid tervele maailmale tutvustada," ütles ta.

Selleaastase progrogrammi filmides on 11 filmi pärit Euroopast ja neli Aasiast. Samuti on ühe filmiga esindatud nii Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika kui ka Okeaania.

Väljaspool võistlust, kus linastuvad teistes filmiliikides juba enesele nime teinud lavastajate esimesed pikad mängufilmid, jõuab ekraanile bulgaarlase Theodore Ushevi düstoopiline ulmefilm "Kuldlõige".

Debüütfilmide võistlusprogrammi filmid:

"Amari kvartal" (Amar Colony), rež Siddharth Chauhan (India)

"Õnnetus" (O Acidente), rež Bruno Carboni (Brasiilia)

"Paraad" (Paradas), rež Titas Laucius (Leedu)

"Sissepääsu lävel" (Upon Entry), rež-d Alejandro Rojas ja Juan Sebastián Vásquez (Hispaania)

"Unistuste pelikan" (Pelikan), rež Filip Heraković (Horvaatia-Portugal)

"Vilepuhuja" (Klokkenluider), rež Neil Maskell (Ühendkuningriik)

"Topeltelu" (Daburu raifu), rež Enen Yo (Jaapan-Hiina)

"Kuniks oksad painduvad" (Until Branches Bend), rež Sophie Jarvis (Kanada

"Amuusia" (Amusia), rež Marescotti Ruspoli (Itaalia)

"Veel üks lesk" (The Other Widow) rež Ma'ayan Rypp (Iisrael-Prantsusmaa)

"Löök" (Punch), rež Welby Ings (Uus-Meremaa)

"Tasakaalust väljas" (Zošalieť), rež Zuzana Piussi (Tšehhi-Slovakkia)

"Osa mullast" (La Terre Intérieure), rež Fisnik Maxville (Šveits-Kosovo)

"Storm" (Storm), rež Erika Calmeyer (Norra)

"Teine laps" (Mi-hok), rež Kim Jin-young (Lõuna-Korea)

"Kümne küünega kinni" (Matecznik), rež Grzegorz Mołda (Poola)

"Soov olla armastatud" (Alle wollen geliebt werden), rež Katharina Woll (Saksamaa)

"Süüdimatu mees" (Mož brez krivde), rež Ivan Gergolet (Sloveenia-Horvaatia-Itaalia)

Väljaspool võistlust:

"Kuldlõige" (Phi 1.618), rež Theodore Ushev (Bulgaaria-Kanada)

"Viljatu(s)" (Barren), rež Mordechai Vardi (Iisrael)

Põhivõistlusprogrammi kuulutab festival välja 20. oktoobril. Pimedate Ööde filmifestival toimub 11.–27. novembrini.