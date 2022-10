PÖFF-i peaauhinna pärast võistleb kaks Eestiga seotud filmi

Pimedate Ööde filmifestivali peaauhinna pärast hakkavad võistlema ka Eesti filmitegijate kaasabil valminud filmid. Festivali peaauhinna suurus on 20 000 eurot.

Oma eelmise tööga "Koerad ei kanna pükse" ka Eesti kinodesse jõudnud Soome režissöör Jukka-Pekka Valkeapää värske musta kriminaalkomöödia "Suur noos" kaastootjaks on Evelin Penttilä, operaator Meelis Veeremets ja grimmikunstnik Kaire Hendrikson. Filmis astub eestlasest transnaise Ninja rollis üles Pääru Oja.

Kui 20 aastat trellide taga istunud pangaröövel vanglast vabaneb, saab tema endine naine, kunagine missikonkursi teine printsess, kes on end koos poja ja uue kaaslasega Hispaania päikeserannikul lokaali pidades põhja joonud, haisu ninna suurest rahast, mida tema eest on varjatud – ja haarab ohjad enda kätte! Tulemuseks on lõbus mürgel, kust ei puudu ka pantvangid ja laibad.

Esimest korda maailmas saab Tallinnas näha ka oma filmidega kolm korda Oscarile esitatud Islandi režissööri Hilmar Oddssoni musta draamakomöödiat "Teekond emaga", mille on aidanud ekraanile tuua kaastootja Marianne Ostrat, helilooja Tõnu Kõrvits, monteerija Hendrik Mägar ja helirežissöör Matis Rei.

Austamaks oma ema viimset tahet saada maetud oma kodukülla, asub vanapoisist poeg pärast tema surma koos laibaga pikale teekonnale mööda konarlikke Islandi teid läbi iseenda veelgi konarlikuma hingemaastiku.

Kokku on tänavu põhivõistlusprogrammis 23 filmi, neist koguni 19 puhul on tegu maailma- ja nelja puhul rahvusvahelise esilinastusega.

Mitte-Euroopa riikidest on esindatud Aserbaidžaan, Vietnam, Lõuna-Aafrika Vabariik, Iraan, Tšiili, Jaapan, Brasiilia, India, Iisrael ja Kanada. Noorim lavastaja on 31-aastane austerlane Adrian Goiginger, vanim 65-aastane islandlane Hilmar Oddsson. Kaks filmi on esitatud mitteingliskeelse filmi Oscarile: "Magnum 578" (Vietnam) ja "Tass kohvi ja uued kingad" (Albaania).

Põhivõistlusprogrammi filmid:

"Plastiksümfoonia" (Plastic Symphony), rež Juraj Lehotský (Slovakkia-Poola-Tšehhi)

"Bangalo" (Bungalow), rež Lawrence Côté-Collins (Kanada)

"Külm kui marmor" (Mərmər soyuğu), rež Asif Rustamov (Aserbaidžaan-Prantsusmaa)

"Magnum 578" (578: Phát Đạn Của Kẻ Điên), rež Lương Đình Dũng (Vietnam)

"Variserlik" (Stiekyt), rež Etienne Fourie (Lõuna-Aafrika)

"Ann", rež Ciaran Creagh (Iirimaa)

"Õnnelik tüdruk" (Я, Ніна), rež Marõsja Nikitjuk (Ukraina)

"Prügilinn" (Shahre Khamoush), rež Ahmad Bahrami (Iraan)

"Servus, paps, näeme põrgus" (Servus Papa, See You in Hell), rež Christopher Roth (Saksamaa)

"Karistus" (El Castigo), rež Matías Bize (Tšiili-Argentina)

"Tass kohvi ja uued kingad" (Një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur), rež Gentian Koçi (Albaania-Portugal-Kreeka-Kosovo)

"Teekond emaga" (Á Ferð með Mömmu), rež Hilmar Oddsson (Island-Eesti)

"Erakordne Ginji" (Ginji The Speculator), rež Ryuichi Mino (Jaapan)

"Rebane" (Der Fuchs), rež Adrian Goiginger (Saksamaa-Austria)

"Vanglalinnuke" (Jailbird), rež Andrea Magnani (Itaalia-Ukraina)

"Kild minu südamest" (Piece of My Heart), rež Dana Nechushtan (Holland-Belgia)

"Keegi ei märganud" (Toi non plus tu n'as rien vu), rež Béatrice Pollet (Prantsusmaa)

"Sašake" (Сашенька), rež Oleksandr Žovna (Ukraina)

"Öö" (Natt), rež Mona J. Hoel (Norra)

"Himude jõgi" (O Rio do Desejo), rež Sérgio Machado (Brasiilia)

"Suur noos" (Hetki lyö), rež Jukka-Pekka Valkeapää (Soome-Eesti)

"Sanaa", rež Sudhanshu Saria (India)

"Pardid. Linnalegend" (Ducks, Urban Legend), rež Shahar Rozen (Iisrael)