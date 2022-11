Pääru Oja: ma ei ole kindel, kas Tallinna filmilinnak on ikka nii hea mõte

Näitleja Pääru Oja sõnas kultuurisaates "OP", et Ungari näitel, kus Ameerika filmid on tänaseks võtnud enamuse filmitootmise võimekusest ning kohalikele filmidele enam tegijaid ei jagu, on tal väike hirm, et Tallinna filmilinnaku valguses võib meil sama juhtuda.

"Tegin just selle aasta alguses Ungaris ühte sarja ja nad rääkisid, et neil on tax rebate süsteem ning väga palju Ameerika asju toodetakse seal ja kui me nüüd Tallinna filmilinnakust räägime, siis ma ei ole kindel, kas see on nii hea mõte," tõdes ta ja mainis, et ungarlased ütlesid, et see tappis ungari filmi täiesti ära.

"Tehnilised töötajad tahavad teha Ameerika filme, palgad on paremad ning sa saad teha lihtsalt ka väga suuri produktsioone, kus kohalikud näitlejad mängivad kõrvalosi, aga Ungari filmi ei ole jõudnud enam teha, sest seda raha ei ole enam ja talendikad inimesed on Ameerika projektide peale ära jooksnud," mainis ta.

Head lahendust filmilinnaku asemel ta pakkuda ei oskagi. "Ma tajun teatavat hurraad selle kõige juures, aga selle peale, mida ma seal kuulsin, tekkis mul väike ettevaatlikus," mainis Oja ja lisas, et kindlasti on filmilinnak hea Eesti filmitegijatele. "Saab teha Eesti filme korralikus stuudios."

PÖFF-il esilinastub J.-P. Valkeapää uus mängufilm "Suur noos", kus Pääru Oja kehastab transseksuaalset Ninjat. Näitleja sõnul eelnes rollile pikk protsess. "Palju tööd oli tema häälega, lõpuks mul oli ka üks Ameerika õpetaja, kellega ma tegin kaks kuud tööd," ütles ja mainis, et õpetaja ise on transseksuaalne inimene ning kui tema räägib, siis ei ole võimalik aru saada. "Mina seda nii hästi ei omandanud ja me ei tahtnud ka, et see nii hea oleks."