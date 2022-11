Galerii: PÖFF-il esilinastus Eesti-Soome koostööfilm "Suur noos"

Pimedate Ööde filmifestivalil esilinastus reedel J. P. Valkeapää värske mängufilm "Suur noos", mis on valminud Eesti-Soome koostöös. Koos PÖFF-i esilinastusega jõudis film ka kinolevisse.

Kui 20 aastat trellide taga istunud pangaröövel vanglast vabaneb, saab tema endine naine, kunagine missikonkursi teine printsess, kes on end koos poja ja uue kaaslasega Hispaania päikeserannikul lokaali pidades põhja joonud, haisu ninna suurest rahast, mida tema eest on varjatud. Ellujääja hingega Marjaleena haarab sündmuste keerises ohjad enda kätte! Tulemuseks on lõbus mürgel, kust ei puudu tagaajamine, pantvangid ja laibad.

Oma eelmise tööga "Koerad ei kanna pükse" Eestis tuntuks saanud Soome režissöör Jukka-Pekka Valkeapää värske musta kriminaalkomöödia "Suur noos" kaastootjaks on Evelin Penttilä ja Stellar Film, operaator Meelis Veeremets ja grimmikunstnik Kaire Hendrikson. Filmis näeb kandvas rollis eestlasest transnaist Ninjat kehastavat Pääru Oja.