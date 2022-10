PÖFF Shortsil näeb Eeva Mägi, vendade Eskode ja Jass Kaselaane uusi filme

"Publik ootab meilt alati põnevusega uusi Eesti filme," märgib PÖFF Shortsi juht Grete Nellis. "Kõikides meie võistlusprogrammides on olemas juba maailmafestivalidel auhindu noppinud hitid ja need, mis alles tuule tiibadesse saavad."



Rahvusvahelisse võistlusesse jõudnud Eesti filmidest teevad maailmaesilinastused animafilmide võistluses Lucija Mrzljaki ja Morten Tšinakovi "Eeva" ning New Talents lühifilmide hulgas Silver Õuna lühifilm "Lapsemäng". Eesti filmitegijatest pääses seekord ainsana rahvusvahelisse lühifilmi võistlusprogrammi Madli Lääne tantsufilmiga "Kallid reisijad", rahvusvahelisse lasteanima võistlusesse jõudis Piret Siguse ja Silja Saarepuu animafilm "Naeris".



Rahvuslikus võistlusprogrammis tulevad esmakordselt näitamisele möödunud aasta võitja Teresa Juksaare mängufilmid "Sume mälestus" ja "Tiiu ja draakon", Islandi päritolu Ívar Erik Yeomani "Uibu talu", Katariina Aule dokumentaal "Hingele", Rebeka Rummeli "Triivides kaugusse", Victoria Kaskova "Kõnelus" ning Rūta Ronja Pakalne "Varjutus". Euroopa esilinastus toimub vendade Eskode filmile "Topelt Turbo" ja Jass Kaselaane animatsioonile "Hobune", samuti toimub Eeva Mägi filmi "3. oktavi F" Balti esilinastus.



Võistlusprogramme hindab rahvusvaheline žürii, kelle poolt välja valitud parim lühifilm, parim animafilm ja parim Eesti film saavad nominatsiooniõiguse lühifilmi Oscarile. Ühtlasi valitakse võistlevate filmide hulgast välja nominent Euroopa Filmiakadeemia parima lühifilmi auhinnale.



Kolme žüriisse kuuluvad animarežissöörid Joanna Quinn (Ühendkuningriigid), Diana Cam Van Nguyen (Tšehhi) ja Jonas Taul (Eesti), režissöör Garðar Þór Þorkelsson (Island), näitleja Tiina Tauraite (Eesti) ja muusik Kirke Karja (Eesti), produtsent ja programmer Mariam Kandelaki (Saksamaa, Georgia), programmer ja filmikriitik Niels Putman (Belgia) ning filmide müügispetsialist Ben Vandendaele (Belgia).