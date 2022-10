Eesti animafilm "Naeris" pälvis Riia filmifestivalil parima lühifilmi preemia

"Naeris" on lugu sellest, mis toimub samal ajal maa all, kui maa peal tegeletakse köögiviljakasvatusega. Vaatajal avaneb võimalus näha tuntud rahvaloo tegelikku sündmuste käiku.

"Naeris" on kolmas lugu Animailma Eesti aineliste lugude seerias. Kuivõrd "Naeris" on saanud tõuke samanimelisest slaavi algupära rahvaloost, on autorid kasutanud pildikeeles Peipsiveere ainest ja mustreid. Kõik dekoratsioonidetailid on tikitud.

Praeguseks on "Naeris" valitud 73 festivali kavva. Nädala eest tõi "Naeris" parima lastefilmi preemia Pigeon International Film Festivalilt Islandilt. Filmi on tunnustatud festivalil Plein la Bobine professionaalse žürii preemiaga, Nenagh lastefilmifestivalil parima lühianimatsiooni preemiaga, Zebra rahvusvahelisel animafestivalil ühega kolmest võrdväärsest Zebra auhinnast jpt.

Eestis saab filmi taas näha novembris festivalil PÖFF Shorts, kus film linastub rahvusvahelise lasteanima võistlusprogrammis.

Režissöörid, stsenaristid, kunstnikud, operaatorid on Piret Sigus ja Silja Saarepuu. Animaator on Marili Sokk. Filmi helilooja on Ramo Teder, helindaja Tiina Andreas.