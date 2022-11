Lokk: PÖFF sel aastal piletihindu ei tõsta

Pärast keerukaid koroona aastaid on PÖFF valmis 11. novembril taas täies mahus ja hiilguses publiku ette jõudma. Festivali juht Tiina Lokk ütles neljapäeval toimunud pressiesitlusel, et festival tahab seekord igas mõttes tuua rõõmu praegusesse tumedasse aega.

Toona Lokk sõnas, et PÖFF-i vaataja on suhteliselt tundlik. "Ta vaatab ära rohkem kui 2-3 filmi ja et ta tunneks end turvalisena, siis me tahame anda positiivset emotsiooni, selle mõttega on pandud ka programm kokku, et me seekord püüdsime vältida väga depressiivseid filme," sõnas ta.

Hea uudis on ka see, et hoolimata kriisidest otsustas festival piletihindu mitte tõsta. "Piletihind oli üks osa paketist, et inimesele rõõmu pakkuda."

Ehkki PÖFF on aasta viimane A klassi rahvusvaheline filmifestival, toimub siin sel aastal rekordarv ehk 78 maailma ja 48 rahvusvahelist esilinastust. Kokku on kavas viis võistlus ja 13 eriprogrammi.

Programmis on ka kuus uut eesti mängufilmi ning hulk lühi- ja animafilme, mida näidatakse PÖFF Shortsi kavas, mis on tõusnud 15 maailma parima lühifilmide festivali nimekirja.

Festivali avafilm, Leon Prudovsky draamakomöödia "Minu naaber Adolf" juhatab sisse tänavuse külalisriigi Iisraeli esindusliku programmi, kus linastub 12 värsket ning kolm vanemat filmi.