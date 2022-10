PÖFF-il jõuab esimest korda ekraanile kodumaine interaktiivne mängufilm

Anna on high-tech lantimiskunstnik, kes aitab häbelikel meestel võrgutada üksildasi naisi. Järjekordset tööülesannet täites kaotab ta aga kontrolli sündmuste üle ja saab aru, et tema enda suhe on ummikusse jooksnud. Nüüd tuleb vaatajatel otsustada, mida peaks Anna edasi tegema.

Üheksa võimaliku lõpuga filmi peaosas on Karin Rask, kõrvalosades Rain Tolk, Jaanika Arum, Jaanus Tepomees ja teised. Filmi autor Michael Keerdo-Dawson on Eestis elav inglane ja see on välja kasvanud tema doktoriõpingutest Tallinna Ülikooli Balti filmi-, meedia- ja kunstide instituudis.

Kokku on esmaspäeval avalikustatud kinematograafilist loovust ja otsingulisust esindava programmi "Põhjusega mässajad" võistluskavas 11 pikka ja 13 lühifilmi.

21 pikka võtet, 16 mm filmilinti ja improvisatsiooni kasutab oma filmis "Paradiisi tee 21" Hispaania režissöör Néstor Ruiz Medina, et tuua vaatajate ette ühe amatöörpornoga tegeleva paari elu. Ungari režissööri Ádám Császi provotseeriv film "Kolm tuhat nummerdatud kildu" küsib romade näitel, miks Euroopa vasakpoolsed intellektuaalid, kes on oma sõnades rassismi vastu, aitavad seda hoopis süvendada. "Sinu armas naeratus" on Jaapani režissööri Lim Kah Wai armastuskiri kõigile sõltumatutele filmitegijatele ja väärtfilmikinodele, kelle tegevust on mõjutanud pandeemia.

Komöödia- ja õudusfilmi piiril kõnnib Hispaania režissööri Caye Casasi "Neetud kohvilaud" – äsja lapse saanud abielupaar ostab kohvilaua, millest saab nende elu halvim otsus. Värskemat lähenemist eluloolisele muusikafilmile pakub oma uues linateoses "Mäss" Colombia režissöör José Luis Rugeles – see räägib ühest maailma suurimast salsamuusikust Joe Arroyost.

Väljaspool võistlust jõuab ekraanile ka Mania Akbari dokumentaalfilm "Kuidas sa julged soovida midagi nii lolli", mis on pühendatud Iraani naistele, kes võitlevad vabaduse eest otsustada ise oma elu üle – see on kokku monteeritud ligemale sajast Iraani filmist, mis linastusid enne 1979. aasta islamirevolutsiooni ja on nüüd keelatud. Neist vaatab vastu hoopis teistsugune Iraani elu – selline, kus naised väljendasid vabalt oma unistusi, võrgutasid, laulsid, tantsisid ega kandnud kunagi loori.

Võistlusprogramm

- "Läheduse raamid" (The Limits of Consent), rež Michael Keerdo-Dawson (Eesti)

- "Kolm tuhat nummerdatud kildu" (Háromezer számozott darab), rež Ádám Császi (Ungari)

- "Paradiisi tee 21" (21 Paraíso), rež Néstor Ruiz Medina (Hispaania)

- "Tööintervjuu" (Entrevista laboral), rež Carlos Osuna (Colombia)

- "Sinu armas naeratus" (Your Lovely Smile), rež Lim Kah Wai (Jaapan)

- "Solastalgia", rež Marina Hufnagel (Saksamaa)

- "Mäss" (Rebelión), rež José Luis Rugeles (Colombia-Argentina)

- "Neetud kohvilaud" (La mesita del comedor), rež Caye Casas (Hispaania)

- "Unetus" (Hace mucho que no duermo), rež Agustín Godoy (Argentina)

- "Mustad suudlused" (Besos negros), rež Alejandro Naranjo (Colombia-Hispaania)

- "Voodis" (Bamita), rež Nitzan Gilady (Iisrael)

Väljaspool võistlust

- "Kuidas sa julged soovida midagi nii lolli" (How Dare You Have Such a Rubbish Wish), rež Mania Akbari (Ühendkuningriik-Iraan)

- "Uitav naine" (Roving Woman), rež Michal Chmieleski (USA-Poola)

- "Ma ei ole midagi teinud" (I Haven't Done Anything), rež Sang-min Park (Lõuna-Korea)

Lühifilmide võistlusprogramm

- "Aastapäev", Marius Gabriel Stancu (Itaalia)

- "Dr Moreau", rež-d Péter Lichter ja Bori Máté (Ungari)

- "Ema palvetab terve päeva", rež Hoda Taheri (Saksamaa)

- "Hõbedane koobas", rež Caibei Cai (Hiina)

- "Judith / Romina", rež Ali Mozaffari (Austraalia)

- "Kogu maailma armastus", rež Guérin Van de Vorst (Belgia)

- "Kõik korraga", rež Henrik Dyb Zwart (Norra)

- "Kõik on ilus ja miski ei tee haiget", rež R Seventeen, Lucy (Ühendkuningriik)

- "Põlev inimene", rež Risto-Pekka Blom (Soome)

-"Rabobesto – ehk kuidas ma päästsin koletise", rež Mari Mantela (Soome)

- "Suur valik", rež Oleksandra Krasavtseva (Saksamaa)

- "Viha", rež Julia Siuda (Poola)

- "Wimmelbook", rež Ali Gill (Ühendkuningriik)

Välja antakse kaks auhinda, parima pika ja parima lühikese filmi eest. Lühifilmid kuuluvad lühifilmide ja animatsioonifestivali PÖFF Shorts programmi.

Pimedate Ööde filmifestival leiab aset 11.–27. novembrini.