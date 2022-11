PÖFF-il esilinastub dokumentaalfilm Lõvide jalgpallivõistkonnast

Juba teist aastat jõuavad laste- ja noortefilmide festivali Just Film ja Koolitantsu koostöös PÖFF-il ekraanile noorte tantsijate osalusel valminud tantsufilmid. Kokku linastub 15 filmi, kus osalevad noored erinevatest Eesti tantsukoolidest.

"Tantsufilm on oma žanrilt väga huvitav, sest kobab filmikunsti piire. See pole võib-olla klassikaline loojutustamine ja seal pole klassikalist narratiivi, aga oma sisult ja vormilt on need hästi huvitavad, " rääkis PÖFF-i programmikoostaja ja Just Filmi just Mikk Granstöm.

Tantsukunstnik Rūta Ronja Pakalne, kelle juhendamisel valmis mitu programmis osalevat tantsufilmi, tõi välja noorte head tehnilised oskused ja leidlikkuse.

"Minu jaoks on üllatav, et neil on väga huvitavad ja originaalsed ideed. See on esimene ja kõige olulisem asi. Need mõtted, mida filmi- või tantsukunstnikel ei ole, on neil," rääkis ta.

Lisaks jõuab esimest korda kinolinale Kaur Koki ja Mikk Jürjensi dokumentaalfilm "Lõvide vennaskond", mis jutustab loo 1978. aastal kokku pandud jalgpallimeeskonnast Lõvid.

"Roman Ubakivi, üks legendaarsemaid eesti jalgpallitreenereid, on üles kasvatanud uskumatu põlvkonna jalgpallureid – Martin Reim, Mart Poom ja Marko Kristal on vähesed nimed, keda filmis näidatakse. Filmi vaadates saab aru, millise raske töö tulemusena on need jalgpallureid tippu jõudnud," kirjeldas Granstöm.

"Üks selle filmi huvitav nüanss on see, et me näeme, et nende aastakümneid tagasi tehtud töö mõjutab sporti ka täna. Need samad jalgpallurid on täna treenerid. Nad viivad edasi seda sama mõtteviisi ja suurt tööeetikat, mille peale kogu see edu rajati," lisas ta.