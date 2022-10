PÖFF-i Balti võistlusprogrammis osaleb ka mitu Eesti kaastoodetud linateost

"Jaanuar" võitis möödunud nädalavahetusel Roomas parima filmi, režissööri ja meespeaosatäitja (Kārlis Arnolds Avots) auhinna ning Varssavist parima režissööri tiitli, sama filmiga võitis Kairišs ka Tribeca festivali rahvusvahelise konkursi. "Jaanuar" on ka Läti tänavune kandidaat mitteingliskeelse filmi Oscarile.

Kokku võistleb eile avalikustatud Balti filmi võistlusprogrammis kuus Eesti, kuus Leedu ja neli Läti filmi. Esimest korda on kavas ainult mängufilmid, erandiks üks animafilm ja animeeritud dokumentaalfilm. Esmakordne on ka kolme riigi vähemuskaastootmisfilmide kaasamine.

Eestit esindavad Boris Gutsi "Minsk", Ove Mustingu "Kalev", Ergo Kulla "Soo" ja Elmo Nüganeni "Apteeker Melchior" ning "Apteeker Melchior. Viirastus".

Eesti vähemuskoostööfilmidest on kavas Islandi režissööri Ása Helga Hjörleifsdóttiri melodraama "Vastus Helga kirjale". 1940. aastatel Islandi fjordide vahel hargnev traagiline armastuslugu, mis põhineb Bergsveinn Birgissoni raamatul. Festivalil maailmaesilinastuva filmi kostüümikunstnik on Eugen Tamberg ja kaastootja Ivo Felt.

Eestiga on seotud ka Läti režissööri Staņislavs Tokalovsi draama "Kullake". Truudusetu gigolo avastab rikka elukaaslase surma järel, et naise 10-aastane laps on nüüd tema kaelas. Filmi helilooja on Erki Pärnoja, helirežissöör Matis Rei ja kaasprodutsent Evelin Penttilä. PÖFF-il näeb seda esimest korda väljaspool Lätit.

Balti võistlusprogrammi filmid:

"Minsk", rež Boris Guts (Eesti)

"Soo", rež Ergo Kuld (Eesti)

"Kalev", rež Ove Musting (Eesti)

"Apteeker Melchior", rež Elmo Nüganen

"Apteeker Melchior. Viirastus", rež Elmo Nüganen (Eesti-Saksamaa-Läti-Leedu)

"Vastus Helga kirjale" (Svar við bréfi Helgu), rež Ása Helga Hjörleifsdóttir (Island-Eesti)

""Armunud abiellu" (My Love Affair with Marriage), rež Signe Baumane (Läti-USA-Luksemburg)

"Jaanuar" (Janvāris), rež Viesturs Kairišs (Läti-Leedu-Poola)

"Kullake" (Milulis), rež Staņislavs Tokalovs (Läti-Eesti)

"Vee maitse" (Ūdens garša), rež Matīss Kaža (Läti)

"Pilguta ka!" (Per arti), rež Austėja Urbaitė (Leedu)

"Ellujäämisaeg" (Vesper), rež-d Kristina Buožytė ja Bruno Samper (Leedu-Belgia-Prantsusmaa)

"Mõtlik" (Rupintojelis), rež Jonas Trukanas (Leedu)

"Poeet" (Poetas), rež-d Vytautas V. Landsbergis ja Giedrius Tamoševičius (Leedu)

"Aurora päikesetõus" (Aurora´s Sunrise), rež Inna Sahhakjan (Armeenia-Saksamaa-Leedu)

"Jäljed" (Tragovi), rež Dubravka Turić (Horvaatia-Leedu-Serbia)