Mängufilm "Minsk" võitis Cottbusi filmifestivalil kaks auhinda

Võistlusprogrammis osalenud "Minsk" jälgib noort abielupaari, kes leiab end ühtäkki massiivsete protestide keskelt, mille ajendiks ebaõiglased presidendivalimiste tulemused. Filmi Eesti-poolne tootja on Leo Films ja produtsent on Katerina Monastõrskaja.

Ülemaailmse filmikriitikute assotsiatsiooni (FIPRESCI) esindajateks olid Tina Waldek (Saksamaa), Calin Boto (Rumeenia) ning Colette de Castro (Prantsusmaa). Žürii sõnul pakub "Minsk" visuaalse elamuse, mis tõmbab vaataja brutaalse vaatemängu keskmesse, kust pole enam võimalik põgeneda.

Oikumeenilise žürii liikmed (Martin Horálek, Simone-Münch-Egli, Agnès Rovoyard, Gereon Terhorst) leidsid, et ühe kaadriga filmitud film on publikule meelepärane nii visuaalse stiili kui ka sisu poolest ning ei jäta kedagi puutumata.

"Ma olen väga õnnelik, et filmi rahvusvaheline esilinastus toimus Cottbusis. Film võeti publiku poolt väga soojalt vastu ja sellele lisaks võita kaks auhinda. See on väga suur au ja tunnustus," kommenteeris filmi produtsent Katerina Monastõrskaja.

Cottbusi filmifestivalil linastus sel aastal lausa kuus pikka Eesti filmi: "Kiik, kirves ja igavese Armastuse Puu" (rež. Meel Paliale), Jaak Kilmi "Tagurpidi torn", "Apteeker Melchiori" triloogia (rež. Elmo Nüganen), "Minsk" (rež. Boris Guts) ning lühifilm "Days Without" (rež. Ivar Erik Yeoman)