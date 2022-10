Cottbusi filmifestivalil linastub kuus Eesti filmi

Festivali keskmes on võistlusprogramm, mille peaauhind on 25 000 eurot. Võistlusprogrammi on valitud Eesti kaastoodetud mängufilm "Minsk" (režissöör Boris Guts). Film jälgib noort abielupaari, kes leiab end ühtäkki massiivsete protestide keskelt, mille ajendiks ebaõiglased presidendivalimiste tulemused. Filmi Eesti-poolne tootja on Leo Films ja produtsent on Katerina Monastõrskaja.

Festivali raames linastub ka kogu "Apteeker Melchiori" triloogia. Filmid linastuvad festivali programmis "Hits", mis on pühendatud eri riikide kodumaistele menufilmidele. Indrek Hargla populaarsetel romaanidel põhineva triloogia esimesed kaks osa esilinastusid Eestis 2022. aasta aprillis ja augustis, Cottbusi filmifestivalil toimub kolmanda filmi "Apteeker Melchior. Timuka tütar" maailmaesilinastus, kuhu sõidab kohale ka režissöör Elmo Nüganen.

Lisaks linastub Cottbusi filmifestivalil ka "Kiik, kirves ja igavese Armastuse Puu" (režissöör Meel Paliale), mis on valitud programmi "Spectrum". Jaak Kilmi film "Tagurpidi torn" linastub festivali lastefilmide programmis.

Ka festivali lühifilmide võistlusprogrammist leiab ühe Eesti filmi – "Days Without" (režissöör Ivar Erik Yeoman), mis valminud Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis tudengifilmina.

"Meil on Cottbusi filmifestivaliga olnud aastaid väga head suhted ja igal aastal jõuab nende programmi vähemalt üks Eesti film. See aasta on aga erakordne, sest lausa kuus meie filmi on programmis," sõnas Eesti Filmi Instituudi turundusjuht Eda Koppel.

Cottbusi filmifestival toimub 8.-13. novembrini ning festivalil linastub kokku 219 filmi 28 riigist.