"Apteeker Melchior" võitis USA žanrifilmide festivalil kaks auhinda

Mihkel Soe sõnul oli Apteeker Melchiori triloogia tema senistest filmiprojektidest kõige mahukam. "Apteeker Melchiori ettevalmistus ning võtteperiood olid väga põhjalikud, ka filmimeeskonna liikmete arv oli Eesti filmiajaloo suurim. Tulenevalt filmi sisust ja tegevustikust oli visuaalse keele loomine keeruline, aga samas ka väga põnev väljakutse. Screamfesti auhind on tunnustus kogu meie meeskonnale – igale kaamera assistendile, valgustajale, kaameragrupi või värvikeerajale, kellega koos me seda filmi tegime."

Operaatorina osales Mihkel Soe ka filmide "Klassikokkutulek", "Minu näoga onu", "Kirsitubakas" ja "Nullpunkt" tootmismeeskonnas. Järgmisel aastal esilinastuvad tema kaastööl valminud filmidest Elmo Nüganeni "Apteeler Melchior. Timuka tütar" ning Ain Mäeotsa mängufilm "Kuulsuse narrid".

Montaažirežissöör Marion Koppel lausus, et ta on žanrifilmide suur austaja ning seda enam on rõõm, et "Apteeker Melchior" just Screamfesti publikule ja žüriile sedavõrd korda läks. "Ma olen tänulik selle võimaluse eest, et sain veeta terve aasta keskaegses Tallinnas "Apteeker Melchiori" triloogiat monteerides ja jagan seda auhinda kõigiga, kes sellesse montaažiprotsessi on nõu ja jõuga panustasid."

Marion Koppeli monteeritud filmidest tuntumad on lisaks Apteeker Melchiori saagale spioonipõnevik "O2" ja "Supilinna Salaselts".

Filmifestivali Screamfesti fookuses on õudusfilmid, põnevusfilmid ja ulmefilmid kogu maailmast. Tegemist on ühe Ameerika suurema žanrifilmide festivaliga, mille linastused toimuvad Los Angeleses Hollywoodi Hiina teatris. Tänavusel festivalil anti välja 15 auhinda eri kategooriates.