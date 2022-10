Ove Mustingu "Kalev" on kogunud üle 78 000 kinokülastuse

Nädalavahetuse menukaim film Eesti kinodes oli Ove Mustingu "Kalev", mis kogus nädalavahetusel 7769 külastust ja on kogunud kuuga kinodes kokku 78 801 külastust.

Esikolmikusse mahtusid ka animakomöödia "Hullud käpad: Legend Hankist" ("Paws of Fury: The Legend of Hank"), mis kogus avapäevadega 7726 külastust ja õudusfilm "Naeratus" ("Smile"), mis kogus 3938 külastust (kokku 14 854 külastust).

Edetabelisse jõudsid veel õudusfilm "Halloween lõpeb" Jamie Lee Curtisega peaosas, mis kogus avapäevadega 3635 külastust, romantiline komöödia "Pilet paradiisi" ("Ticket to Paradise") Julia Robertsi ja George Clooney'ga peaosas, mis kogus 1577 külastust (kokku 27 417 külastust) ja "Kurbuse kolmnurk" ("Triangle of Sadness"), mis kogus 1397 külastust (kokku 8339 külastust).

Seitsme populaarsema filmi hulgas on jätkuvalt ka "Apteeker Melchior. Viirastus", mis kogus 1024 külastust ja on alates augusti lõpust kogunud 78 560 kinokülastust.