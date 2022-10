"Kalev" on kogunud kinodes ligi 98 000 külastust

Nädalavahetuse menukaim film Eesti kinodes oli kogupere muusikaline komöödia "Will, Will, krokodill" ("Lyle, Lyle, Crocodile"), mida käis avapäevadel vaatamas 11 016 inimest. Eesti kandidaatfilmi Oscaritele, Ove Mustingu "Kalevit" käis nädalavahetusel vaatamas 3823 kinosõpra ja kokku on see nüüdseks kogunud 97 731 külastust.

Esikolmikusse mahtus ka seiklusmärul "Must Adam" ("Black Adam"), mis kogus 5 708 külastust (kokku 22 185 vaatajat). Edetabelisse jõudsid veel õudustriller "Saatana saak" ("Prey for the Devil"), mis kogus avapäevadega 2570 külastust, kogupere animakomöödia "Hullud käpad: Legend Hankist" ("Paws of Fury: The Legend of Hank"), mis kogus 2202 külastust (kokku 17 427 külastust), õudusfilm "Naeratus" ("Smile"), mida vaadati 1289 korda (kokku 22 817) ja Ruben Östlundi draamakomöödia "Kurbuse kolmnurk" ("Triangle of Sadness"), mis kogus 1231 külastust (kokku 12 964 külastust).