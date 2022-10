Ove Mustingu "Kalev" on kogunud üle 89 000 kinokülastuse

Nädalavahetuse menukaim film Eesti kinodes oli seiklusmärul "Must Adam" ("Black Adam"), mida käis avapäevadel vaatamas 9568 inimest. Möödunud nädala populaarseimat filmi, Ove Mustingu "Kalevit" käis nädalavahetusel vaatamas 6086 kinosõpra ja kokku on see nüüdseks kogunud 89 075 külastust.

Esikolmikusse mahtus ka animakomöödia "Hullud käpad: Legend Hankist" ("Paws of Fury: The Legend of Hank"), mis kogus 2777 vaatajat (kokku 11 958 vaatajat).

Edetabelisse jõudsid veel õudusfilm "Naeratus" ("Smile"), mida vaadati 2564 korda (kokku 18 954 vaatamist), komöödia "Mõrv teatris" ("See How They Run"), mis kogus avapäevade jooksul 1533 vaatajat, dokumentaalfilm "Tammepuu südames" ("Le chêne"), mida käidi avapäevadel vaatamas 1480 korda ja õudusfilm "Halloween lõpeb" Jamie Lee Curtisega peaosas, mis tõi kinno 1368 külastajat (kokku 6118 külastust).