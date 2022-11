Ove Mustingu "Kalev" ületas 100 000 kinokülastaja piiri

Möödunud nädalavahetuse kinolevis hoidis aga esikohta "Will, Will, krokodill", mis on kogunud mõne nädalaga 16 764 külastust. Endiselt hoiab kõrget kohta ka "Must Adam", millel on kokku 27 933 külastust.

Ainsa uue tulijana jõudis tabelisse "Mu käpardist õnnehaldjas", mis kogus avapäevadega 1341 külastust.