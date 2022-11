LevelK omandas mängufilmi "Kalev" rahvusvahelised leviõigused

Filmilevitaja LevelK omandas õigused mängufilmile "Kalev", mille Eesti on esitanud parima võõrkeelse filmi Oscarile. Lisaks tavakinodele on "Kalevit" võimalik praegu näha ka Pimedate Ööde filmifestivalil Balti filmide võistlusprogrammis.

LevelK on rahvusvaheline levifirma, mis levitab linateoseid nii tavapärases kinovõrgus kui ka erinevatel digitaal- ja teleplatvormidel. Filmilevitaja kataloog koosneb nii inglis- kui ka muukeelsetest filmidest, millel on originaalsisu ning rahvusvaheline festivali- ja levipotentsiaal.

"LevelK on tuntud oma nõudliku maitse poolest - meil on väga hea meel, et nad näevad "Kalevis" rahvusvahelist potentsiaali. Eriliselt tänulikud oleme Eesti kinopubliku sooja vastuvõtu üle. Filmi on võimalik endiselt näha suurel ekraanil - loodetavasti leiavad võimalikult paljud veel tee kinno," ütles filmi peaprodutsent Pille Rünk.

"Kalevi" rahvusvaheline esilinastus toimus Varssavi festivalil, mis on üks tunnustatud ja sertifitseeritud võistlusprogrammiga A-kategooria festivalidest.

Ameerika Filmi Instituut on valinud filmi oma Euroopa kino paremiku filmiprogrammi ning "Kalev" linastub detsembri alguses Washingtoni ajaloolises kinos Silver. Lisaks Washingtonile näidatakse aasta lõpus filmi ka New Yorgis Scandinavian House'is, mille programm koosneb parimale võõrkeelsele Oscarile kandideerivatest Skandinaavia ja Balti filmidest ning võimaldab Ameerika Filmiakadeemia liikmetel tutvuda selle aasta kandidaatidega.

"Kalev" on lugu legendaarse korvpallimeeskonna pingelisest teekonnast laguneva Nõukogude Liidu viimastel meistrivõistlustel. Mängufilmi tootsid Allfilm ja Ugri Film, levitab Hea Film.