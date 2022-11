"Must Panter: Wakanda igaveseks" kogus avanädalavahetusel üle 11 000 kinokülastuse

Endiselt hoiab tabelis kõrget kohta ka "Will, Will, krokodill", mis on tänaseks kogunud 21 411 külastust. Uuesti tõusis tabelisse ka Ruben Östlundi "Kurbuse kolmnurk", mis on kogunud pooleteist kuuga 17 242 kinokülastust.

Uue tulijana murdis tabelisse sisse ka kodumaine lühianimatsioon "Vanamees ja Põrsauss", kogudes 1404 külastust.