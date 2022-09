Tristan Priimägi "Kalevist": selliseid filme on tarvis, et meelde tuletada, kes me eestlastena oleme

Sel nädalal jõudis kinolinadele Ove Mustingu mängufilm "Kalev". Filmikriitik Tristan Priimägi sõnas kultuurisaatele "OP" antud intervjuus, selliseid filme on tarvis selleks, et meelde tuletada, kes me eestlastena sellised oleme.

"Kui enamasti tehakse seda sõjafilmide vahendusel, siis sport on ju sama tugev ühendaja," leiab Priimägi.

Priimäe sõnul suutis "Kalevi" režissöör Ove Musting spordifilmi vajalikku dünaamikat sisse tuua. "Kui üleüldine arvatakse, et eesti film kipub jääma aeglaseks või mõõtlikuks, siis spordifilmi puhul peaks see dünaamika olema vastupidine ja seda on suutnud Musting piisavalt teha," märkis ta.

Priimägi tõi välja, et spordifilm on žanrifilm, millel on väga selged reeglid ja vajalikud montaažiepisoodid. Samuti on oluline osa karakterite elulistel dilemmadel, mis vastanduvad nende platsielule.

"Need on alati suhteliselt sarnased ja need kõik on siin olemas, aga see on nagu sport isegi, väga rahuldustpakkuva lahedusega, sest sa saad seda võitu ikkagi kogeda nende tegelastega koos. Seetõttu on ta oma lihtsuses enamasti ikkagi toimiv," kirjeldas Priimägi.