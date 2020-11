Bruno O'Ya noore näitleja stipendiumi pälvis Reimo Sagor

Reimo Sagor ütles ERR-ile, et preemiad on kindlasti olulised ning neid ei tasu alahinnata, aga nende nimel ei saa ka elada ja töötada. "Aga kui mu tööd nähakse ja tunnustatakse, siis mul on selle üle südamest hea meel," tõdes ta ja kinnitas, et samas ei hakka ta kunagi tegema midagi preemia nimel.

"Minu jaoks on pigem oluline, kui preemia tuleb selle pealt, et see filmi- või teatriroll on vähemalt ühele inimestest mõjunud ja tema tunneb, et see läks talle korda," kinnitas ta ja rõhutab, et tänab kõiki selle tunnustuse eest.

Pärast lavakooli lõpetamist sai Reimo Sagorist Vanemuise teatri näileja, ta on mänginud ka NO99, Von Krahli ja Endla teatris. Sagori filmograafiasse kuuluvad rollid linateostes "Nullpunkt", "Must alpinist", "Päevad mis ajasid segadusse" ning "Skandinaavia vaikus". Üksikisa Eriku rolli eest 2018. aastal valminud filmis "Võta või jäta" pälvis Reimo Sagor EFTA, Kultuurkapitali ning Cottbusi filmifestivali parima näitleja preemia.

Bruno O'Ya fond tegutseb PÖFFi juures juba seitsmendat aastat, möödunud aastal tunnustati stipendiumiga näitleja Rea Lesta. Stipendiumi suurus on 1000 eurot.