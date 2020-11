PÖFF asutas keskkonnafilmide eriprogrammi

"Teema on muutunud nõnda aktuaalseks, et sellest mitte välja teha pole enam võimalik," ütles PÖFF-i juht Tiina Lokk.

Keskkonnaagentuuri juhi Taimar Ala sõnul on see ajastu märk, et keskkonnafilmid on jõudnud festivali programmi.

"Meid ei seo PÖFF-iga mitte ainult hunt, kes on festivali vapiloom ja meie seiratav uluk, vaid seegi, et meie mõlema jaoks on oluline, et riigipiire mittetundvad mitmekihilised keskkonnateemad alates kliimast ja lõpetades elurikkuse või jäätmetega jõuaksid võimalikult suure hulga inimesteni."

Kavas on viis dokumentaalfilmi. Michael Dwecki ja Gregory Kershaw filmis "Trühvlikütid" otsivad ekstsentrilised vanamehed Põhja-Itaalia mägedes valgeid trühvleid, mille eest makstakse maailmaturul hingehinda. Paraku mõjutavad nende maa all kasvavate haruldaste seente kasvukohti üha enam saaste, metsade raiumine, aga ka lihtsalt inimlik kasuahnus.

Tšehhi režissööri Martin Pávi filmis "Hundid tulevad!" naasevad võsavillemid kohta, kust nad 200 aastat tagasi välja tõrjuti. Loodusesõbrad ja keskkonnakaitsjad võtavad selle vastu vaimustusega, lambakasvatajad mitte.

Nõnda lähedale pole vaataja kõmulise kliimaaktivisti Greta Thunbergi maailmale veel pääsenud, kui Rootsi režissööri Nathan Grossmani filmis "Greta Thunbergi lugu".

Saksa režissööri Jörg Adolphi filmis "Puude salapärane elu" levitab Saksa metsnik ja looduse populariseerija Peter Wohlleben puu-usku, süüvides metsa kui superorganismi saladustesse. Film põhineb samanimelisel, ka eesti keelde tõlgitud populaarsel raamatul.

Mark Baumer kõndis paljajalu läbi terve Ameerika Ühendriikide, et juhtida tähelepanu kliimaprobleemidele. "Paljajalu. Mark Baumeri lugu" on selle pika teekonna jäädvustus.

Viiest kolm – "Greta Thunbergi lugu", "Hundid tulevad!" ja "Paljajalu. Mark Baumeri lugu" – on saadaval ka PÖFF-i veebikinos.

Filmide avaseansid juhatavad sisse keskkonnaagentuuri eksperdid: hundiuurija Marko Kübarsepp, geoökoloog Marko Vainu, zooloog Ragne Erimäe, keskkonnaanalüüsi ekspert Reet Ulm ja agentuuri asedirektor Peep Siim. Lisaks aitavad agentuuri ulukispetsialistid avada seansieelsete lühikeste videoklippide abil PÖFF-i vapilooma hundi olemust.

Keskkonnaagentuur vastutab igapäevaselt riikliku keskkonnaseire korraldamise eest, annab prognoose ja hoiatusi keskkonna, sealhulgas ka ilmateenuse valdkonnas.

Pimedate Ööde filmifestival kestab kuni 29. novembrini.