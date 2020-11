PÖFF näitab Zaza Urušadze viimaseks jäänud filmi

Eriprogrammis "Mälestades Zaza Urušadzet" jõuab laupäeval ekraanile autori viimane film "Anton", mis valmis 2019. aasta sügisel ja on koroonaviiruse tõttu linastunud vaid vähestel festivalidel.

See on ajalooline draama kahest Ukrainas saksa väljarändajate külas elavast poisist – Anton on saksa, Jakob juudi rahvusest –, kelle sõprus osutub tugevamaks kui vägivald, vihkamine ja kättemaks, mida külvab 1917. aastal puhkenud punane revolutsioon.

Film põhineb Kanada kirjaniku Dale Eisleri tõsielulisel romaanil "Anton. Üks väike poiss, tema sõber ja Vene revolutsioon" ja heidab valgust ajaloo vähetuntud seigale – 19. sajandi alguses Ukrainasse Musta mere piirkonda välja rännanud sakslaste traagilisele saatusele.

"Süütu laps on sunnitud järsku seisma vastamisi maailmaga, mis on läinud hulluks," võttis Urušadze ise pärast filmi valmimist kokku selle idee.

Film võeti üles Musta mere ääres, kus paljud Ukraina sakslased kõnealuste sündmuste ajal elasid. Poisse mängivad Nikita Šlantšak ja Mõkõta Dzjadja. Kõrvalosades saab näha Leedu filmi suurkujusid Juozas Budraitist ja Regimantas Adomaitist. Filmi tootsid Ukraina, Gruusia, USA ja Kanada. Ukraina kinodes tuleb film välja pealkirja "Anton ja punane kimäär" all.

Zaza Urušadze suri terviserikke tagajärjel 7. detsembril 2019. aastal 53 aasta vanuselt. Tema kõige tuntum film on Eesti ja Gruusia koostöös valminud "Mandariinid", mis kandideeris 2015. aastal parima mitteingliskeelse filmi Oscarile ja Kuldgloobusele. Urušadze teised tuntumad filmid on "Siin koidab", "Kolm maja" ja "Pihtimus".

"Anton" linastub laupäeval kell 18 Solarise Apollo kinos, seansi juhatavad sisse filmi osatäitjad Natalja Rjumina ja Sebastjan Anton.

Lisaks jõuavad eriprogrammis "Mälestades Zaza Urušadzet" ekraanile "Mandariinid" ja "Kolm maja". Neist viimane on ekraanil esmaspäeval kell 17.15 kinos Coca-Cola Plaza. Kõiki filme saab kuni festivali lõpuni vaadata ka PÖFF-i veebikinos.

Pimedate Ööde filmifestival kestab 29. novembrini.