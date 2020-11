Kaspar Viilupi PÖFFi-minutid: Mika Kaurismäki on teinud seni parima koroonafilmi

Täispikka mängufilmide mõttes on seni läinud hästi: kuigi koroonaviirus laastab kogu maailma, siis filmitegijad nii kiiresti reageerida ei jõua ning filmindusse need teemad veel eriti tundinud pole. Erand kinnitab aga reeglit, sest PÖFF-i põhivõistlusprogrammi kuulub tänavu Mika Kaurismäki värske tõupuhas koroonafilm "Öö annab armu".

"Öö annab armu" ("Yö armahtaa")

Režissöör: Mika Kaurismäki

Kohati on mul isegi Mika Kaurismäest kahju: ta pole üldse nii halb režissöör, kuid ta jääb alati oma venna, kahtlemata Soome parima lavastaja Aki Kaurismäki varju. Ühes jõudis ta nüüd aga oma vennast kindlasti ette, sest "Öö annab armu" on arvatavasti seni parim koroonafilm. Tõsi, tugevat konkurentsi pakub USA lavastaja Rob Savage'i Zoomi-õuduslugu "Host".

Kui pealkiri "Öö annab armu" ei vihja just eriti palju filmi sisule, siis võtke hambusse pigem tööpealkiri "Corona by Night", mis kirjeldab Kaurismäki teost palju paremini. Kogu film rullub lahti tõesti ühe öö jooksul, mil suletud baaris (tegemist on Aki Kaurismäki baariga, mis kannab nime The Corona!) kohtuvad kolm meest. Kõigil neil on omad mured, mida nad siis üha tühjenevate veinipudelite taga lahendada proovivad.

Praktiliselt ilma ühegi filmiliku elemendita tehtud linateos mõjub ootamatult dünaamiliselt ja efektselt. Reaalsuses istuvad kolm tüüpi lihtsalt laua taga ja jutustavad. Tõsi, vahepeal tuiskavad baarist läbi üksikud kõrvaltegelased, aga see ei mängi suuremat rolli. Suuresti improviseeritud dialoog kannab aga väga hästi ning väike kammerdraama kasvab tänu sümpaatsetele tegelastele millekski suuremaks.

Kui tunnete aga veidikenegi sümpaatiat kuiva Soome huumori ja pisut shvipsis keskealiste jorsside vastu, siis tasub filmile igati võimalus anda. Kui torisevad vanamehed ei meeldi, siis võib ekraanil toimuv kiiresti tüütuks muutuda. Ühe esimese koroonafilmina on "Öö annab armu" aga tähelepanuväärne.

"Öö annab armu" linastub 17. novembril kell 19.15 Coca-Cola Plazas, 25. novembril kell 17.15 Tartus Athena keskuses ja 28. novembril kell 16.45 Coca-Cola Plazas.

"Olümpose modell" ("Model Olimpia")

Režissöör: Frederic Hambalek

PÖFF-il maailmaesilinastuv "Olümpose modell" on omamoodi kammerdraamade kvintessents. Kogu tegevus on niivõrd häirivalt üht korterisse kapseldatud, et vaatajana tekib kiirelt paanika. Miks need tegelased seal nelja seina vahel kõiksugu veidrustega tegelevad? Mis nende probleem on? Kuidas saab ema ja poja vahel selline suhe olla?

Lühidalt öeldes räägibki film loo ühest emast ja tema probleemsest pojast. Vaataja jäetakse pimedusse: võib õrnalt aimata, et pojal on vägivaldsed kalduvused, ent probleemi kui sellist näidatakse nurga tagant või lastakse seda õrnalt pimeduses aimata. "Olümpose modell" tegelebki pigem tagajärgede kui põhjustega: fookuses on see, kuidas üks ettearvamatut ja plahvatusohtlikku persooni üles kasvatada.

Ema ja poja kummalise suhte varjus rullub lahti ka nihestatud portree armastusest ja seksuaalsusest. Kui tahate, võib filmi kohta öelda ka ühe noore poisi seksuaalse ärkamise lugu, kuid see on ainult üks külg "Olümpose modelli" veidrusest. Frederic Hambaleki debüütfilm ei püüagi vaatajale asju selgeks teha, pigem jääb ekraanil toimuv veel pikaks ajaks kummutama ning vastused võivad tulla alles päevi hiljem.

"Olümpose modell" linastub 17. novembril kell 22.00 Tartu Elektriteatris ja 23. novembril kell 17 kinos Artis.