Peeter Simm: kino on sajast valest kokku pandud tõde

Simm märkis, et Ruitlase tekstis oli palju toorest elu, mis veenis teda seda ekraanile tooma.

"See oli jutustatud eestlastele omases laadis ehk see sama värk, mis on Lutsu-lugudel, kus juhtus see, juhtus teine, juhtus kolmas, mis ei ole klassikalise dramaturgia järgi konstrueeritud, vaid spontaanne nagu rahvale meeldib."

Filmis on palju vett nagu nimigi ütleb. Simm avaldas, et palju vett näeb ekraanil alati hea välja. "Ükspuha mis ilmaga – tormi või päiksepaistega. Nii et see meid natuke päästis. Lisaks kogu see naturalism, mis seal vohab."

Filmi tegevuslik paikneb 1982. aastas ja võttekohas Võõpsus oli Simmi sõnul see aasta väga hästi säilinud.

Näitleja Arne Soro, kes filmis üles astub, ütles, et väikelinna Tõrva poisina oli talle filmis äratundmist väga palju.

"Igal pool on olnud oma Kollad [Soro tegelane filmis on lihtsameelne Kolla – toim]. Tõrvas neid oli tõesti ja nendega ma päris sõbraks ei saanud. Seda ma võin küll kahetseda, et ma oma lapsepõlves nende huvitavate inimestega nii lähedaseks ei saanud kui Rasmus [Ermel]."

Filmi "Vee peal" osatäitjad Rasmus Ermel, Arne Soro ja lavastaja Peeter Simm. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Rasmus Ermel, kelle vanemad on näitlejad Andero Ermel ja Külli Teetamm, ütles, et kõik olid temaga võtetel väga lahked ja ta sai kõigiga väga hästi läbi. "Nemad mind aitasid ja toetasidki."

Tegelaskuju loomisel oli tema jaoks kõige raskemad teatud stseenid, kus ta pidi tegema midagi sellist, mida ta noore poisina varem teinud ei olnud. "Suhted tüdrukuga, lähikontaktid jm – see oli ikkagi mu jaoks katsumus."

Simm ütles, et kui Rasmus sai stsenaariumi poolteist aastat enne võtete algust lugemiseks kätte, siis ta ei tahtnud seda alguses teha, sest ta arvas oma teatrikogemuse põhjal, et tal peab kogu stsenaarium kogu aeg peas olema.

"Kui ta nägi, mis moodi see tegelikult käib ja mis moodi tõde pannakse ainult valedest kokku – sest see ongi kino, kui sajast valest pannakse üks tõde kokku –, siis ta sai asjale pihta. Ma võin öelda, et filmi lõpus ta võis juba ise režissöör olla," sõnas Simm. "See ei ole kompliment, vaid tõde."

PÖFF-i põhivõistlusprogrammis võistlev film "Vee peal" jõuab avalikku kinolevisse 2021. aasta jaanuaris.