Olavi Ruitlane: raha pole hetkel üleliia, aga muret on seejuures kuidagi vähem

Kas Eesti kultuur on elujõulisem kui kunagi varem? Ma ei pea silmas koroonaviirusest tingitud hetkeolukorda, vaid üldisemalt vaadates.

Siin maal pole tegelikult kunagi nii hea elada olnud. Aga kultuuri ei maksa vaadata kultuuritegevuse poolt, vaid sellest küljest kuidas see siin elavaid inimesi mõjutanud on. Ega ma pole oma 51 eluaasta jooksul näinud rohkem hoolivust ja headust, kui meil praegu siin ümberringi on.

Oskate midagi erilist esile õsta loetust, vaadatust või kuuldust? Kes on olnud nutikas, tark ja tubli?

Kirjutan praegu romaani, see on kõige tähtsam asi maailmas ja seega üritan väljastpoolt mitte midagi sisse lasta. Netflixigi panin kinni ja kalale pole jõudnud. Nutikas, tark ja tubli ma ka pole, raamatut kirjutades on alati tunne, et asi käib üle jõu.

Olukord koduvabariigis ja maailmas soosib tubaseid tegevusi. Mida soovitate lugeda? Või siis vaadata või kuulata?

Koroona ajal ma soovitaks nakatunuid ja haiglakohti lugeda, endale otsa vaadata ja arste kuulata.

Mis on teie hinnagul on olulised tekstid, romaanid, luuletused ja mis muu žanr, mis tuleks eesti keelde tõlkida?

Mul ei ole üldsegi mitte ühtegi hinnangut.

Kuidas teil endal läinud? Mis tehtud ja mis teoksil, nagu kunagi küsiti?

"Vee peal" film saadi valmis, nüüd julgen end stsenaristiks nimetada, septembris tulge palun kinno. Raha pole hetkel üleliia, aga muret on seejuures kuidagi veelgi vähem.

Kuu pärast on romaani käsikiri valmis, kohe on kevad käes, lumikelluke juba mulksub naabri aia ääres, saab hakkama.

Aitame poliitikuid ikka ka. Kes võiks olla tulevane Eesti vabariigi president?

Äkki see Seidi. Oli selline? Ma ei tea, kes ta on, aga mida ma üldse tean?