Andra Teede: mulle meeldib rasketel aegadel lugeda veel raskematest aegadest

Indrek Kuus vestles sel korral kirjaniku ja stsenaristi Andra Teedega, kes kinnitas, et koroonaviiruse tõttu on tal edasi lükkunud kolme näidendi esietendus.

Kas Eesti kultuur on elujõulisem kui kunagi varem? Ma ei pea silmas koroonaviirusest tingitud olukorda, vaid üldisemalt vaadates.

Kui kultuuri elujõud sõltub seda toetavast tugevast ja vabast riigist, siis kindlasti. Kui aga mõelda selle peale, kui paljud autorid, näitlejad, muusikud ja kunstnikud peavad istuma praegu jõude ja ootama, millal jälle avaldada ja esineda saab, siis tuleb tunnistada, et kultuuril on hetkel väga raske.

Oskate midagi erilist esile tõsta loetust, vaadatust või kuuldust? Kes on olnud nutikas, tark ja tubli?

Hommikuti on mul laual tavaliselt mõni luulekogu ja kuigi mitte tuttuus, on Liisi Ojamaa "Kahel lahtisel käel" kurb, ilus ja kirglik. Soovitan väga ka Viivi Luige ja Juhan Sütiste luuletusi lugeda, kasvõi mõni päevas.

Olukord koduvabariigis ja maailmas soosib tubaseid tegevusi. Mida soovitate lugeda? Või siis vaadata või kuulata?

Mulle meeldib rasketel aegadel lugeda veel raskematest aegadest. Lugesin sel talvel külma ja lumega läbi suure virna polaaruurijate päevikuid ja biograafiaid. Alates Scottist ja Amundsenist kuni Nanseni ja Franklinini, kes on 200 aastat tagasi seigelnud poolustel retsides oludes, nälginud surnuks ja piinelnud kuhjaga ning see paneb tänapäeva kannatused kohe perspektiivi.

Teine teema, millele ma hetkel keskendun, on Nõukogude Liidu lagunemisele järgnenud puudus ja õudus värskelt vabaks saanud riikides. Mul on hetkel öökapi peal Kalle Muuli "Isamaa tagatuba" ja kui sellega koos neelata Mart Laari memuaare, saab võrratu pildi 1992. ja 1993. aasta kaosest. Päris polaaruurimisega seda aega võrrelda ei saa, aga võrratult raske oli ikkagi ja kui sealt poolt vaadata, elame me hetkel suisa külluses. Mis sest, et koroonapiirangutega.

Muideks, tahaks teada, et mis teie hinnagul on olulised tekstid, romaanid, luuletused ja mis muu žanr, mis tuleks eesti keelde tõlkida?

Eesti keeles on juba nii palju luulet, proosat ja kõiki teisi žanre, et neid ei jõua elu sees kõiki ära lugeda. Küll aga tunnen ma puudust mõne uuema sarja või dokumentaalfilmi nägemisest, mida meie kanalitelt ja meie regiooni voogedastusplatvormidelt kätte ei saa.

Kuidas teil endal läinud? Mis tehtud ja mis teoksil, nagu kunagi küsiti?

Mul on koroona tõttu ära jäänud või kaugesse tulevikku lükatud kolme näidendi esietendus ja see teeb küll väga kurvaks. Hetkel kirjutan "Õnne 13" hooaja viimaseid osi ja kui need tehtud, hakkan koos oma Soome kaasstsenarist Aino Kiviga kirjutama Soome-Eesti koostöös sarja, mis põhineb Sofi Oksaneni esimesel romaanil "Stalini lehmad".

Ilmselt võtan suvel ka mõne raamatu kirjutamise ette, sest mööndunud aastal ilmunud "Morna lapsed" väiksed fännid ootavad teist osa ja raamatukirjutamist ei saa õnneks piirangute alla panna.

Aitame poliitikuid ikka ka. Kes võiks olla tulevane Eesti vabariigi president?

Minu poolest võiks Kersti Kaljulaid veel ühe ringi teha, mulle ta väga meeldib.