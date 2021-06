Sofi Oksaneni "Stalini lehmade" põhjal valmib teleseriaal

Sofi Oksaneni esikromaani põhjal kirjutavad kuueosalise telesarja stsenaariumi soomlane Aino Kivi ja eestlane Andra Teede. "Kui nägin Joensuu linnateatris Aino Kivi lavastatud "Stalini lehmi", olin vaimustatud Kivi andest ja seetõttu olen rõõmus, et romaanist saab telesari tema osalusel," ütles Sofi Oksanen.

"Minu teekond koos "Stalini lehmadega" algas juba 2018. aastal ja olen tänulik, et saan seda jätkata. Romaan on silmapaistev ja see mõjub praegu aktuaalsemalt kui ilmumisajal," sõnas stsenarist Aino Kivi.

"Rahvusvaheliselt ei ole veel Eesti ajaloost nii olulist sarja kui "Stalini lehmad" vändatud, Sofi Oksanen on suutnud tabavalt ühes teoses kirjutada nii 1940. aastate repressioonidest, 1970. aastate sügava nõukogude aja tülpimusest kui 2000. aastate noorte eestlaste elust Soomes," sõnas Andra Teede ja lisas, et tal on väga suur au ja hea meel sellise sarja tegemises kaasa lüüa.

"Stalini lehmad" (2003) on Sofi Oksaneni debüütromaan. Teos on Eesti lähiajalugu käsitleva neljaosalise romaanisarja esimene osa. Oksaneni romaanide põhjal on varem tehtud filmid "Puhastus" ja "Baby Jane", kavandamisel on film "Kui tuvid kadusid".