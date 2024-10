PÖFF-i elutööpreemia pälvib filmirežissöör Peeter Simm

Peeter Simm on teinud 11 täispikka mängufilmi, seitse lühimängufilmi ning 19 dokumentaalfilmi. Simmi filmograafiasse kuuluvad näiteks filmid "Ideaalmaastik", "Arabella, mereröövli tütar", "Inimene, keda polnud", "Head käed" ja "Vee peal".

Simmi filmid on olnud teedrajavaks ka rahvusvahelistel festivalidel: "Inimene, keda polnud" oli Eesti esimene mängufilm, mis valiti Cannes'i festivali programmi, ja "Head käed" esimene, mis osales Berlinalel, võites seal ka auhinna.

Lisaks on Peeter Simm BFM-is režiiõppejõud, toetades üliõpilasi nende esimestel filmikatsetustel.

"Mul on loomulikult väga hea meel, ja mitte ainult enda pärast, vaid ma pean kõigi filmide kaasautoriteks kõiki neid inimesi, kellega me neid koos tegime. Suurem osa neist on filmitiitrites olemas, aga küllalt palju on ka neid, kes aitasid lihtsalt nõu ja jõuga filmi kokku lappida," lausus Simm ERR-ile. "Minu õpetaja Aleksandr Stolper on öelnud, et kui film on õnnestunud, siis on selle autorid kõik, kes seda tegid, aga kui on läbikukkunud, on süüdlane lavastaja."