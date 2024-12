Maarja Johanna Mägi valiti Berlinale Shooting Starsi programmi

Programm toob igal aastal tähelepanu keskpunkti 10 rahvusvahelise potentsiaaliga Euroopa filminäitlejat, keda esitletakse veebruaris Berliini rahvusvahelise filmifestivali raames nii rahvusvahelisele pressile kui ka filmitööstuse võtmeisikutele. 75. Berlinale ajal toimuv programm kulmineerub uhke auhinnatseremooniaga.

"Eks iga näitleja unistab suurtest rollidest suurtes filmides ja Shooting Starsi programm viib sellele sammuke lähemale. Välismaal mängimine on paljuski õnneasi, aga tasub ise endale võimalikult palju uksi avada ja piire kombata," ütles Maarja Johanna Mägi.

Tänavusse European Shooting Starsi žüriisse kuulusid Rumeenia filmirežissöör ja stsenarist Radu Muntean, Rootsi casting'u-režissöör Pauline Hansson, Šveitsi produtsent Amel Soudani, Prantsuse näitleja ja endine Shooting Star Ludivine Sagnieri ning Montenegro ajakirjanik ja kuraator Vuk Perović.

Žürii tõstis esile Mägi mitmekülgsust ja emotsionaalset sügavust, viidates tema peaosale peagi linastuvas Eesti filmis "Aurora". "Tal on loendamatu hulk eri palgeid, ent igaühes neist peegeldub rahutu hing. "Auroras" kehastab Mägi sisemist eneseotsingut tormilise orkaani jõuga," selgitab žürii oma valiku tagamaid.

"Meil on väga hea meel, et žürii tõstis "Aurorat" esile," kommenteeris "Aurora" produtsent Madis Tüür. "Filmi nimitegelane on usujuhi tütar, kes sõidab abikaasaga oma vanemate juurde pulma-aastapäeva tähistama, ent leiab end keeruliste peresuhete ja tormilise salaelu vahelisest kadalipust. Tegu on vaatemängulise peredraamaga, mille stsenaarium küpses improvisatsiooniliste proovide käigus," lisas produtsent. Andres Maimiku ja Rain Tolgi film jõuab Eesti publikuni 10. jaanuaril.

Lisaks Maarja Johanna Mägile on tänavusse Shooting Starsi programmi valitud Marina Makris (Küpros), Besir Zeciri (Taani), Devrim Lingnau (Saksamaa), Elín Hall (Island), Kārlis Arnolds Avots (Läti), Šarūnas Zenkevičius (Leedu), Lidija Kordić (Montenegro), Vicente Wallenstein (Portugal) ning Frida Gustavsson (Rootsi).

Varem on European Shootings Starsi programmist teiste seas osa võtnud nii Carey Mulligan ("Paljutõotav noor naine", "Suur Gatsby", "Drive"), George MacKay ("1917", "Lõpp") kui ka "Troonide mängust" tuntud Pilou Asbaek (Euron Greyjoy) ja Maisie Williams (Arya Stark) Eestlastest on talendiprogrammis varem osalenud ​​Pääru Oja, Rea Lest, Maarja Jakobson ning Rain Tolk. European Shooting Starsi talendiprogrammi korraldab European Film Promotion (EFP).

75. Berliini rahvusvaheline filmifestival Berlinale toimub 13. kuni 23. veebruarini 2025.