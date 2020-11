Pimedate Ööde filmifestivali veebikinos on saadaval üle 100 täispika linateose

Erinevalt varasematest aastatest, mil PÖFFi populaarsemate filmide piletid ammu enne festivali algust välja müüdi, on tänavu külastajad ettevaatlikumad. Selleks, et filmid vaatajateta ei jääks, otsustas meeskond festivali osaliselt internetti kolida.

PÖFFi tegevjuht Mikk Granström kinnitas, et nad on valmis olukorraks, kus keegi ei saagi kinosaali tulla. "Sellisel juhul kolime täiesti virtuaalsesse keskkonda ja peame festivali seal läbi viima," sõnas ta ja rõhutas, et loodavasti seda ikkagi ei juhtu.

Virtuaalselt festivali külastamiseks on vaja e-posti aadressi ja krediitkaarti. Kui need on olemas, saab PÖFFi kodulehel valida endale meelepärane film, luua konto ja osta pilet filmi vaatamiseks interneti vahendusel. Virtuaalkino kavas on üle 100 täispika linateose ja ligemale 200 lühifilmi.

Kogu festivali programm ei ole siiski veebikinos saadaval ning ka virtuaalse kino kohad kohad võivad täituda. "Iga filmi juures on aeg, mis hetkest saab seda vaatama hakata," selgitas Granström ja mainis, et kõik filmid ei ole terve festivali aja saadaval. "Mõni film on veebis kättesaadav viis päeva, mõni seitse päeva, mõni kümme päeva, aga on ka neid, mis on saadaval terve festivali aja."

"Kui inimene on ostu ära sooritanud, siis on tal aega vaadata filmi 48 tundi," sõnas ta ja kinnitas, et kui film jääb pooleli, siis saab seda järgmisel päeval edasi vaadata.

Filme saab veebikinos vaadata Safari või Edge brauseriga. Teised tuntud lehitsejates nagu näiteks Google Chrome ja Firefox PÖFF-i virtuaalne kino hetkel ei toimi, sest on leitud turvaaugud, mille parandamisega tegeletakse.