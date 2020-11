PÖFF tunnustab Briti filmitegijaid

Tähistamaks maailma filmitööstuse suhtekorraldusettevõtte DDA Groupi 50. sünnipäeva, asutasid PÖFF ja DDA uue auhinna, mille eesmärk on tuua rambivalgusesse üks oma tegevuse või loominguga filmitööstuse mitmekesisust ja vähemusgruppide kaasamist edendanud filmitegija. Auhinna saaja valib DDA.

Armando Iannucci ("Stalini surm", "Telgitagused") pälvib tunnustuse oma viimase filmi "David Copperfieldi isiklik elulugu" eest, mis kujutab Charles Dickensi klassikalise romaani pahupidi pööratud versiooni.

Francis Annan saab auhinna filmi "Põgenemine Pretoriast" eest, mis räägib tõestisündinud loo apartheidivastasest aktivistist Tim Jenkinist, kes põgenes 1979. aastal Pretoria vanglast, kuhu ta ebaõiglaselt oli mõistetud.

Kaader filmist "David Copperfieldi isiklik elulugu". Autor/allikas: pressimaterjalid

Iannucci sõnul on tähtis, et filmikunst peegeldaks seda, kes me oleme. "See Charles Dickensi raamat võib olla kirjutatud 170 aastat tagasi, aga see kõnetab meid siin ja praegu. Sellepärast oli meile erakordselt oluline rõhutada erinevuse ja mitmekesisuse tähtsust juba osatäitjate valikul. Loodetavasti annab see film eeskuju ka teistele ajaloolistele draamadele."

Filmis, mille tegevus toimub viktoriaanlikul ajastul, mängib peaosa India päritolu Dev Patel, ka mitmes teises osas näeme erineva nahavärvi ja päritoluga näitlejaid.

Kaader filmist "Põgenemine Pretoriast". Autor/allikas: pressimaterjalid

Annan avaldas lootust, et tema tõsielulool põhinev film inspireerib inimesi astuma kõikjal maailmas välja rassilise diskrimineerimise vastu.

Auhinnatseremoonia toimub pühapäeval, 15. novembril kell 18.15 kinos Coca-Cola Plaza filmi "David Copperfieldi isiklik elulugu" seansi eel, kuhu mõlemad laureaadid onsaatnud oma videotervituse. Auhinna kuulutavad välja DDA juht Dennis Davidson ja PÖFF- direktor Tiina Lokk. Filmi "Põgenemine Pretoriast" näeb Coca-Cola Plazas esmaspäeval, 16. novembril kell 18.15.

Pimedate Ööde filmifestival kestab 29. novembrini.