Algab Pimedate Ööde filmifestival

Kell 19 kinos Coca-Cola Plaza algaval tseremoonial tuleb ettekandele audiovisuaalne lavastus "Äike", kus kohtuvad Gustav Suitsu luule, duo Maarja Nuut ja RUUM muusika ning Alyona Movko visuaalid. Lavastaja on Ingmar Jõela.

Selgub ka Bruno O´Ya stipendiumi saaja. Õhtut juhib näitleja Tambet Tuisk.

Festivali avafilm on Saksa režissööri Oskar Roehleri "Enfant terrible", mille peategelane on filmilavastaja Rainer Werner Fassbinder, kes saanuks tänavu 75-aastaseks.

Kokku on 12.–29. novembrini toimuva festivali põhiprogrammis 172 pikka filmi 63 riigist. 26 filmi võistleb festivali 10 000 euro suurusele peaauhinnale. Neljas võistlus- ja 11 eriprogrammis on 33 maailma- ja 29 rahvusvahelist esilinastust. Festivali fookuses on Saksamaa filmikunst.

Esimest korda saab PÖFF-i filme vaadata nii kinodes kui ka veebis üle terve Eesti. Virtuaalse kino kavas on veidi üle saja pika ja ligemale kakssada lühifilmi.

Festivalile on oodata 80 väliskülalist.

Kinod rakendavad koos terviseametiga välja töötatud ohutusreegleid, et tagada külastajatele turvaline kinoskäik. Maskid on kohustuslikud, festival varustab nendega kõiki vaatajaid tasuta. Kõik väliskülalised peavad Eestisse jõudes tegema koroonatesti ja jääma tulemuse selgumiseni isolatsiooni.

Samal ajal PÖFF-iga toimuvad ka noorte- ja lastefilmide festival Just Film, lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts ja uute vene filmide festival KinoFF.

PÖFFi avatseremoonia otseülekanne on jälgitav veebiplatvormi Elisa Stage vahendusel.