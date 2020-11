Tiina Lokk: pidime olema valmis, et ükski plaan päev hiljem enam ei kehti

12. novembril alustab 24. korda Pimedate Ööde filmifestival, mis tänavu toimub esmakordselt korraga nii kinosaalides kui ka uuel veebiplatvormil. Festivali direktor Tiina Lokk kinnitas, et koroonaviiruse valguses mõistsid nad, kudas ellu jäävad ainult need, kes on valmis uue reaalsusega leppima.

Tiina Lokk ütles ERR-ile, et kui nad tänavu märtsis avasid oma taotlusvoorud ning neile tuli suurel hulgal filme, siis olid nad väga üllatunud. "Mõtlesime, et miks nii vara, kuna festival toimub aasta lõpus, aga siis algas kogu maailmas eriolukord, katkes filmide tootmine ning üle kuu aja ei tulnud ühtki filmi."

"Pärast seda mõtlesime, et nüüd on kõik selle festivaliga, sest mis sa teed, kui filme ei tule," tõdes ta ja mainis, et juunis hakkas aga ootamatult palju filme tulema. "Kokkuvõttes tuli natukene vähem filme kui varem, kuid mitte oluliselt palju vähem, seega skaala mõttes jäime kuskile 1500 ja 2000 filmi vahele, mille seast pidime valime."

Kevadise koroonaviiruse laine tõttu lükkus suurem osa filmifestivale sügisesse, mistõttu konkureerib PÖFF tänavu mitmete tuntud festivalidega. "Karlovy Vary toimub täpselt samal ajal, meiega ühel ajal on ka Kairo, Goa, Mar del Plata festivalid, vahetult enne seda Varssavi ja Tokyo, ka Moskva filmifestival kandis end sügisesse üle," selgitas Lokk ja mainis, et sinna kõrvale mahub ka lugematu hulk väiksemaid festivale.

Konkurentsile vaatamata jõudis Loki sõnul PÖFF-i programmi siiski palju huvitavaid filme. "Meile saadeti hulk filme, mis kandideerisid Veneetsiasse, seda pole varem juhtunud," ütles ta ja mainis, et mõnedest filmidest jäid nad Veneetsia filmifestivali tõttu siiski ka ilma. "Mõnes mõttes see situatsioon arendas nii festivalide vahelist koostööd kui tekitas ka suuremat konkurentsi, sest hirm filmidest ilma jääda oli kõigil festivalidel."

Festivali korraldamine kaugjuhtimisel

Lisaks muutustele filmitööstuses tuli ümber mõelda ka festivali korraldamine kui selline. PÖFF-i direktori sõnul võtsid nad juba kevadel suuna, et lähevad edasi nii-öelda kaugjuhtimisel. "Meil on nii väike meeskond ja ma hakkasin mõtlema, et mis saab siis, kui keegi jääb haigeks, mille peale jooksis mul juhe täiesti kokku," tõdes ta, lisades, et seejuures jäi alles hirm, et kuidas kollektiiv uues olukorras toimib.

"Kui sa teed suurt kultuuriüritust, siis on väga oluline meeskonna meeleolu, mis hoiab üleval," sõnas ta ja kinnitas, et õnneks on neil nii äge kollektiiv, mistõttu säilis tööind ka Zoom'i koosolekutel.

Samuti tõi Lokk välja, et tänavu oli festivali käekäiku täiesti võimatu prognoosida. "Üks näide on kasvõi see, et kui augustis kogu maailm arvas, et rohkem viirust ei tule, pidime meie võtma vastu otsuse, kas me teeme Industry-programmi veebis või kohapeal," ütles ta ja sõnas, et otsusega korraldada filmitööstuse üritused veebis ujusid nad tol hetkel täiesti vastuvoolu.

"Septembris mõtlesime vahepeal, et kas tegime täiesti lolli otsuse, aga praegune olukord näitab, kuidas me oskasime hoopis väga täpselt prognoosida," kinnitas Lokk ja tõi välja, et samas on nad ka asju valesti mõelnud. "Rääkimata sellest, et meid on peaaegu kõik sponsorid maha jätnud, Eestis ei anna praeguükski firma raha välja, isegi 1000 eurot on raske saada."

"Minu meeskonnale õpetas koroonaviirus ka seda, et sa peadki tegema suuri plaane ja valmistama ette mitu stsenaariumit, kuid pead olema ka valmis, et ükski neist stsenaariumitest homme ei kehti," kinnitas ta ja rõhutas, et ellu jäävad need, kes on valmis selle reaalsusega leppima. "Neil, kes hoiavad kramplikult kinni vanadest reeglitest, on väga raske ning paljud peavad otseses või kaudses mõttes oma uksed sulgema."

Festivali vahele jätta polnud võimalik

Tiina Lokk kinnitas, et nad võtsid juba märtsis vastu otsuse: PÖFF toimub kõigele vaatamata. "Me ei tohtinud endale lubada, et festival jääb vahele, sest igaüks, kes tegeleb kommunikatsiooni või imagoga, teab väga hästi, mida tähendab see, kui sa aastaks ajaks ära kaod," ütles ta ja tõdes, et seetõttu sündis nende festivalist ka veebiversioon.

"Me ei hakanud ehitama mitte uut platvormi, sest iga platvorm on valmimise hetkel juba aegunud ning nõuab seetõttu meeletult investeeringuid," sõnas ta ja kinnitas, et seetõttu arendavad nad veebikeskkonda, kuhu koondavad erinevaid platvorme. "Kõik asjad on enne meid oluliselt paremini valmis tehtud, küsimus on selles, kuidas nad omavahel kokku liita."

Lõppeesmärgiks on Loki sõnul see, et PÖFFi koduleheküljest saaks värav, kust on aastaringselt võimalik saada informatsiooni filmitööstuse erinevate osade kohta. "Samas läbi andmebaaside ühendamise saab ka infot selle kohta, mis toimub teistes valdkondades," selgitas ta ja tõi välja, et ühel hetkel mõistsid nad, kuidas seda kõike saab arendada ka Lätti ja Leetu.

"Sellest on võimalik üles ehitada väga originaalne ja kasulik töövõrgustik, sest me ei tea, mis hakkab koroonaviiruse valguses toimuma järgmisel aastal," mainis ta ja tõi välja, et selle platvormida üritasid nad leida vastust küsimusele, kuidas olla nähtav siis, kus sa oled tegelikult nähtamatu. "Peame silmas olukorda, kus reisitakse vähe, aga ometigi on vaja tegeleda sellega, et kultuuri oleks võimalik eksportida."

Festivali virtuaalne laiendus muudab PÖFF-i direktori sõnul elu palju efektiivsemaks. "Filmitööstuses lennati liiga palju, väga palju oli väikeseid filmiüritusi, kus näidati või tutvustati mingi riigi tootmises olevaid projekte, aga selle tõttu kaotas mingi seltskond kõigepealt ühe päeva, et kohale minna, teisel päeval vaadati filme ja kolmandal päeval tuldi tagasi," tõdes ta ja kinnitas, et selles vallas toimub omamoodi sõelumine.

Keeruline aeg pakub uusi lahendusi

"Ühelt poolt on olnud erakordselt raske ja närvesööv aasta, aga akud on taastnud, sest teiselt poolt on olnud ka väga huvitav," mainis Lokk ja lisas, et kui peaks ikkagi juhtuma, et kinod pannakse koroonaviiruse tõttu kinni, siis on neil veebikino näol varuvariant olemas. "Seal pole küll kõiki filme, sest levitajad, kes tahavad tulla ka kinolevisse või end siia regiooni müüa, ei andnud selleks õigusi," ütles ta ja tõi välja, et 2/3 programmist on siiski veebis kättesaadav.

Tiina Lokk tõdes, et inimesed kasutaksid nii ühistranspordi kui ka kinosid palju rohkem, kui nad teaksid, et see on neile turvaline. "Meil on ka selline slogan, et kui mask tänu maskile jäävad kinod ja teatrid lahti, siis see on kõige väiksem hind, mida me kõik saame selle eest maksta," tõdes ta.

"Ma käisin vahepeal lapselapsega kinos, kus inimesed ei kandnud maski, aga samal ajal ma kuulsin, kuidas selle pärast tuntakse tegelikult muret," ütles ta ja lisas, et näiteks ei taha inimesed saalis liiga tihedalt koos istuda. "Me PÖFF-il üritame seda vältida, et publik liiga aktiivselt ka väljaspool seansse kokku ei puutuks, näiteks ei meil seansid samal ajal."

Lokk usub, et PÖFF toimub ka järgmisel aastal ning festival saab seeläbi tähistada 25. sünnipäeva. "Ma olen juba loomu pärast optimist, seega tahaks ikkagi loota, et me jääme ellu."