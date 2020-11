Rahvusvaheline animafilmide assotsiatsioon andis Rein Raamatule elutööpreemia

ASIFA auhinnaga tunnustab rahvusvaheline organisatsioon Rein Raamatut tehtud töö eest. PÖFFi direktor Tiina Lokk kinnitas, et see on hästi oluline auhind. "Mul on kohutavalt hea meel anda seda Rein Raamatule, oleks pidanud juba ammu andma," tõdes ta.

Eesti lühifilmi keskuse ShortEST juhatuse liige Mari-Liis Rebane kinnitas, et animafilmitegijate jaoks on see üks vaieldamatult suurimaid tunnustusi. "See näitab et valdkond on pannud tähele seda panust, tööd ja pühendmust," sõnas ta ja tõi välja, et ASIFA nõukogu andis selle preemia Rein Raamatule tema järjepideva töö eest. "Kui Rein oli aktiivsemas animafilmi tegemise perioodis, siis tema filme näidata palju rahvusvahelistel festivalidel," selgitas ta.

Rein Raamatut võib pidada Eesti joonisfilmi ja animatsioonikunsti suureks teerajajaks. Ta rajas 1971. aastal Tallinnfilmi juurde eraldi joonisfilmigrupi, praeguse Eesti Joonisfilmi eelkäija ja töötas selle juhina 1989. aastani. "See oli meie jaoks uue maailma avastamine, siin oli teine lähenemine animatsioonile," tõdes Raamat.

Koostöös teiste võimekate kunstnike, heliloojate ja operaatoritega sündisid Eesti joonisfilmis tööd, mis leidsid laialdast tunnustust nii Eestis kui kaugemal. Rein Raamatu enda hinnangul on tema olulisimaid filmid olnud "Suur Tõll", "Põrgu" ja "Põld".

ASIFA on rahvusvaheline animatsiooni assotsiatsioon, mis on asutatud 1960. aastal Prantsusmaal. 1985. aastast alates annab ühing välja elutööauhinda, mille saab igal aastal inimene, kes on andnud märkimisväärse panuse animatsioonikunsti arendamisse ja edendamisse. 2001. aastal pälvis selle esimese eestlasena Priit Pärn.

89-aastane Rein Raamat veedab praegu oma päevi peamiselt maalides.