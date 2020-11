Tiina Lokk: tahame PÖFF-ist tervelt välja tulla

Maskid on kinno tulles kohustuslikud ning neid jagatakse ka kinode ustel, kuid kinosaalis võib maski ära võtta. Tallinna festival on üks väheseid suuri festivale, mis ka tõeliselt toimub.

"See on nii suur segadus olnud filmimaailmas. See on tekitanud kaose festivalidel, on esilinastuste graafikud segi paisanud, sellest pole keegi kasu saanud. Lihtsalt on nii, nagu on, tahame tervelt välja tulla. Kui me tahame, et PÖFF püsiks lahti, et me saaksime kinos käia ja filme vaadata suurelt ekraanilt, siis ma väga palun, et hoidkem neid reegleid," ütles PÖFF-i direktor Tiina Lokk "Aktuaalsele kaamerale".

Tänavu on PÖFF-il veidi vähem filme kui näiteks eelmisel aastal, kuid kõik võistluskavad on endiselt jõus, PÖFF-il linastub ja esilinastub mitmeid Eesti filme ning fookuses on saksa filmikunst.

"Internetist näeb ligi 100 filmi. Loogika on selles, et kui film on olnud füüsiliselt kinos ära mingisugune aeg, siis pärast seda on seda filmi võimalik vaadata viis päeva internetis. See on siis selline kõige lihtsam reegel, mis seal on. Kogu loogika seisneb selles, et inimesel, kui ta on pileti ära ostnud, pärast seda on tal aega 48 tundi seda filmi ka vaadata," rääkis noorte- ja lastefilmide festivali Just Film juht Mikk Granström.

Mikk Granströmi sõnul peegeldab Just Filmi kava veel viirusevaba maailma. "Kõik need filmid, mis programmis on, 40 filmi, need on tehtud enne koroonat ehk et me vaatame sinna maailma tagasi, kuhu me enam mitte kunagi ei lähe," selgitas Granström.

PÖFF algab 13. novembril.