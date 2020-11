PÖFF-i elutööauhinna saab Hollywoodis töötav Eesti operaator Alar Kivilo

Alar Kivilo üles võetud filmidest on tuntumad "Pime nurk" (rež: John Lee Hancock), "Harti sõda" (rež: Gregory Hoblit), "Lihtne plaan" (rež: Sam Raimi), "Saatuslik side" (rež: Gregory Hoblit), "Maja järve ääres" (rež: Alejandro Agresti), "Esimene aasta" (rež: Harold Ramis), "Halb õpetaja" (rež: Jake Kasdan), "Igavesti sinu" (rež: Scott Hicks) ja "Elu valikud" (rež: Ross Katz).

Parima filmi Oscarile on neist kandideerinud nimeka ameerika jalgpalluri Michael Oheri elul põhinev spordidraama "Pime nurk". Sama filmi eest sai Sandra Bullock ka parima naispeaosatäitja Oscari. Lühifilmi Oscari on pälvinud Kanadas filmitud "Poisid ja tüdrukud". Oscaritele on Kivilo üles võetud filmidest kandideerinud veel põnevusdraama "Lihtne plaan".

Kivilo kaamera ees on mänginud Kevin Bacon, Bruce Willis, Cameron Diaz, Colin Farrell, Keanu Reeves, Bridget Fonda, Billy Bob Thornton, Christopher Plummer, John Cusack, Donald Sutherland ja paljud teised Hollywoodi tippnäitlejad.

Ta on võitnud Ameerika filmioperaatorite ühingu auhinna filmi "Saates Chance´i" eest, samuti kandideerinud sellele auhinnale filmi "Gotti" ja telesarja "Sissetungijad" eest. Auhindu on ta pälvinud ka reklaamklippide operaatori ja fotograafina. Kivilo kuulub Ameerika filmiakadeemiasse ja on kolme operaatorite kutseliidu – USA, Kanada ja Eesti – liige.

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul on Alar Kivilo filmimaailmas kõige kaugemale jõudnud eestlane, kes pole hoidnud oma rikkalikke kogemusi vaka all, vaid on jaganud neid ka Eestis. "Ta on eeskujuks paljudele meie noortele operaatoritele, tõestades, et elus on kõik võimalik, kui anne ja töökus kokku saavad," ütles ta.

Alar Kivilo on sündinud 1953. aastal Kanadas väliseesti peres. Tema vanemad lahkusid Eestist Teise maailmasõja ajal. Ta õppis Toronto ülikoolis filmindust ja tegutses operaatori assistendina. 1985. aastal asutas ta reklaamifirma Propeller. 1997. aastal kolis Los Angelesse. Praegu elab koos abikaasa Enega vaheldumisi USAs ja Eestis. 2012. aastal kuulus Kivilo ka PÖFFi Euraasia võistlusprogrammi žüriisse.

Elutööauhinna saab laureaat kätte PÖFFi lõputseremoonial, mis toimub 27. novembril. Teise elutööauhinna, mis läheb traditsiooniliselt välismaisele filmitegijale, kuulutab PÖFF välja festivali ajal.