Ilmus Taani, Eesti ja Belgia koostöös sündinud filmi "Erna on sõjas" treiler

Taani režissöör Henrik Ruben Genzi uue rahvusvahelise väärtfilmi "Erna on sõjas" peaosas mängivad näitlejad Trine Dyrholm ja Ulrich Thomsen.

Filmi "Erna on sõjas" tegevus toimub 1918. aasta Jüütimaal, Saksamaa ja Taani piirialadel, kus esimese maailmasõja lahinguteks värvatakse Saksa sõjaväkke ka Taani talumehi. Filmis kehastab Trine Dyrholm erakordset naist Ernat, kelle lihtsameelne noor poeg Kalle värvatakse samuti sõjaväkke. Murest murtud ja meeleheitel ema kasutab juhust ja maskeerub meheks, et pojale järgneda. Soovist sõjakeeristes oma pojale toeks olla leiab Erna end pikalt ja kurnavalt teekonnalt läbi esimese maailmasõja lahinguväljade.

Endises Tartu Rahvusarhiivi hoones filmiti kasarmustseenid, kus võtetel osales ligi 200 osatäitjat. Sõja kõige plahvatuslikumad stseenid filmiti üles aga Tartumaal, Tamsa külas Kindralimäel, kuhu kaevati selleks otstarbeks ehedad esimese maailmsõja-aegsed kaevikud.

"Eelmisel suvel saime Tartumaal kaevikutes filmida tõelise sõjadraama kaadreid, mis on ühtlasi ka filmis ühed pöördelisemad hetked. Usun, et see koostööprojekt paneb Eesti ja just Tartu rahvusvahelise filmitööstuse kaardile," sõnas filmi Eesti-poolse tootja Nafta Filmsi kaasprodutsent Esko Rips.

Film "Erna on sõjas" sündis Taani, Belgia ja Eesti koostööna. Tootjad on Nimbus Films'i peaprodutsendid Birgitte Harald ja Nynne Selin Eidnes. Filmi toetavad nii Taani Filmi Instituut, Eesti Filmi Instituut kui ka Tartu Filmifond.