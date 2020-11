Eestis esilinastub rahvusvaheline koostööfilm "Erna on sõjas"

Film esilinastub reedel, 21. novembril kell 19 Tartu PÖFF-il võistlusprogrammis, samal päeval kell 15.30 toimub Athena kinos lisaseanss ning enne seda kell 14 ootab Tartu Linnamuuseumi huvilisi Esimese maailmasõja teemalisele jalutuskäigule Tartu kesklinnas. Filmi rahvusvaheline esilinastus toimub aga neljapäeval, 20. novembril Tallinnas Coca-Cola Plaza kinos.

Taani filmilavastaja Henrik Ruben Genzi filmi tegevus toimub I maailmasõja ajal. "Erna on sõjas" võeti üles eelmise aasta augustis ja septembris Tartu filmifondi toel suures osas Tartus ja Tartumaal. Lõviosa filmist on üles võetud Eesti ajalooarhiivi hoones, filmistuudioks kohandatud Kammivabrikus ning Kindralimäel. Filmi helilooja on tartlane Mihkel Zilmer, filmivõtetega oli seotud suur hulk tartlasi.

"Tartu filmifondi jaoks on "Erna on sõjas" esimene välisproduktsioon, mistõttu hoiame kindlasti pöialt filmi rahvusvahelisele edule,"rääkis Tartu loomemajanduskeskuse ja Tartu filmifondi juht Kristiina Reidolv.

"Pärast "Erna on sõjas" filmimist Tartus on rahvusvahelised filmikompaniid hakanud tundma üha suuremat huvi, et oma filmidega Tartusse ja Tartumaale tulla. Välisproduktsioonid aitavad tõsta nii kohalike filmivaldkonna professionaalide taset kui ka elavdada piirkondlikku majandust," lisas ta.

Filmi tegevustik algab aastal 1918, Esimese maailmasõja aegses Taanis, Lõuna-Jüütimaal. "Erna läheb sõtta" on lugu kahest visast karakterist – üksikemast Ernast ning tema vaimupuudega hilisteismelisest pojast Kallest ning nende teekonnast rinde eesliinil Esimese maailmasõja viimasel aastal.

Filmi režissöör Henrik Ruben Genz (sünd. 1959) lõpetas Taani riikliku kõrgema filmikooli 1995 aastal. Esimene tunnustus tuli 1999. aastal, mil lühifilm "Vend, mu vend" võitis Berliini filmifestivalil Kristallkaru ning sai ka filmiakadeemia Oscari nominatsiooni lühifilmide kategoorias. 2009. aastal pärjati Genz ühe Taani olulisema noortele filmitegijatele suunatud tunnustusega, Carl Theodor Dreyeri auhinnaga.

Filmi kunstnik on Jette Lehmann, kes on olnud Lars von Trieri filmi "Melanhoolia" kunstnik ning sai selle eest 2011. aastal Euroopa filmiauhinna kunstnikupreemia.

Filmi peaosatäitja on üks Taani kuulsamaid näitlejannasid Trine Dyrholm, kes on ka laulja ja laulukirjutaja. Ta võitis 14-aastaselt Taani lauluvõistlusel Dansk Melodi grand prix' ja neli aastat hiljem parima naisnäitleja preemia filmidebüüdi eest filmis "Kevadine üleujutus". Sellest alates on ta mänginud 49 mängufilmis. Eesti televisioonis ja filmilevis on võimalik olnud näha Trine Dyrholmiga peaosas filme "Kommuun", "Nico" ja "Kuninglik afäär".

Meespeategelast mängib Taani näitleja Ulrich Thomsen, kelle roll Vinterbergi "Festenis" tegi ta kuulsaks väljaspool Taanit, nii et ta on osalenud James Bondi filmis "The World Is Not Enough" ja "Killing Me Softly". Koos Trine Dyrholmiga on ta olnud ka filmi "Kommuun" peaosades.

Film "Erna on sõjas" sünnib Taani, Belgia ja Eesti koostööna. Tootja Nimbus Films'i peaprodutsendid on Brigitte Hald ja Nynne Selin Eidnes. Kaastootjad on Entre Chien & Loup, produtsent Sébastian Delloye ja Nafta Films, produtsent Esko Rips.

"Erna At War" trailer from NAFTA on Vimeo.