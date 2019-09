Tartumaal käivad rahvusvahelise filmi "Erna on sõjas" välivõtted

"Erna on sõjas" räägib ühest vaprast emast, kelle lihtsameelne noor poeg Kalle värvatakse 1918. aastal Saksa sõjaväkke. Meeleheitel Erna maskeerub meheks, et pojale maailmasõtta järgneda ning talle toeks olla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna Taanis oli raske Jüütimaa kaevikustseene ellu äratada, tuldi Eestisse, kus Tartumaa lame maastik sarnaneb väga Taani omale.

Filmi produtsendi Nynne Selin Eidnesi sõnul on võtted senimaani sujunud.

"Me oleme tegelikult olnud väga positiivselt üllatunud, kui professionaalne Eesti meeskond on ja kui lihtne on olnud leida võtteplatsi, tehnikat ja inimesi, keda meil filmis vaja on läinud. Hea asi filmi puhul on, et see on universaalne keel ja see, kuidas me töötame filmiga ja kuidas meeskond töötab filmiga on üle Euroopa sama, seega see pole tegelikult keeruline olnud," selgitas Eidnes.

"Erna on sõjas" võtetel osaleb üle 200 eestlase nii personalina kui ka taustanäitlejatena.

Kuigi kogu südmustik käib ümber kuulsate Taani näitlejate, siis on filmis ka kolmel eestlasel sõnaline roll. Üks neist on noor näitleja Aksel Ojari, kes kehastab Saksa sõdurit.

"See on kasvamise lugu. Nii loo kasvamine kui ka tegelaste kasvamine läbi selle filmi - arusaamine ja tõdemine, mis asi on sõda, ja ühtlasi ka kasvamine sellel rügemendil ühtseks pereks. Õnne peab tohutult selles ametis olema ja mul on seda õnne. Igaüks, ma arvan, ei saa minuvanuselt juba nii-öelda rahvusvahelist karjääri teha," rääkis Ojari.

Suvel tekitas palju poleemikat Christofer Nolani mängufilmi "Tenet" võtted Tallinnas. Filmimeeskond sattus pahuksisse linnavalitsusega, avalikkuse eest prooviti kõike varjata ning ajakirjandusele ei antud intervjuusid.

"Erna on sõjas" kaasprodutsendi Esko Ripsi sõnul on Nolani meeskonna kommunikatsioonistiil mõistetav, aga lisas, et Taani võttemeeskond valis teise suuna.

"Euroopa filmid vajavad rohkem tähelepanu ja avalikkuse teavitamist, et me sellist filmi teeme. Päeva lõpuks see on ikkagi maksumaksja raha eest loodud film, nii Taani kui Eesti poolt. Ma arvan, et iga meie suhtumine on rohkem see, et olla natuke rohkem pildis ja igal juhul ka meie produtsent Taanist on selle suhtumisega, et rohkem anda välja kui võib-olla peaks," rääkis Rips.