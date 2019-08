Tartus valmistutakse rahvusvahelise suurfilmi võteteks

Esimese maailmasõja teemalise Taani filmi võtted toovad Tartusse auhinnatud filmirežissööri Henrik Ruben Genzi (Oscari nominent aastal 2000 lühifilmiga "Theis and Nico") ja Taani ühe tunnustatuima näitlejanna Trine Dyrholmi ("Kommuun", "Ainult armastust"). Lisaks saabub võtetele mitmeid näitlejaid Taanist ja Belgiast ning rahvusvaheline professionaalne meeskond.

"Esimest korda filmitakse Tartus nii suurejoonelist väärtfilmi, mis jõuab kindlasti laiema kinopublikuni ja toob loodetavasti ka festivalidelt auhindu. Režissöör ja peaosatäitja on Eesti publikule kindlasti tuttavad PÖFFi programmidest," ütles filmi kaastootja Nafta Filmsi produtsent Esko Rips

Mängufilm "Erna läheb sõtta" jutustab Esimese maailmasõja ajal Taanis Jüütimaal elanud vaprast naisest, kes poja kaitsmiseks võtab ette raske teekonna Taanist läbi Saksamaa Prantsusmaa rindele.

Meespeategelast mängib Taani näitleja Ulrich Thomsen ("The World Is Not Enough", "Killing Me Softly").

"Film "Erna läheb sõtta" kuulub sõjadraama žanrisse, kuid sellest ei puudu ka Madalmaade filmile omane must huumor ega liigutav armastus," märkis Nafta Filmsi produtsent Margus Õunapuu.

Filmi peaprodutsent Nimbus Film on Skandinaavia üks progressiivsemaid ja edukamaid produktsioonikompaniisid, mis on tootnud üle 50 mängufilmi. Muuhulgas on Nimbus Film ka ETVs linastunud Taani-Rootsi krimiseriaali "Sild" peaprodutsent. Filmi kunstnikuks on aga Jette Lehmann, kes oli Lars von Trieri filmi "Melanhoolia" kunstnik ning sai selle eest 2011. aastal Euroopa Filmiauhindade kunstnikupreemia.

Tartu linnapea Urmas Klaas tervitab maailmatasemel filmitööstuse Tartusse jõudmist. "Tartu linn on tegutsenud selle nimel, et olla filmitööstusele heaks partneriks ja kutsuda siia suuri filmitootjaid nii Eestist kui välismaalt," sõnas ta.

Tartu Loomemajanduskeskuse juhi Kristiina Reidolvi üheks tööks on meelitada Tartu Filmifondi kaudu Tartusse erinevaid filmikompaniisid.

"Tartu Filmifondi eesmärk on tuua Tartusse nii Eesti kui rahvusvahelisi produktsioone ja välisinvesteeringuid, mis aitavad elavdada Tartu piirkonna majanduselu ja edendada turismi," lausus Reidolv. "Koostöö välispartneritega aitab kindlasti arendada kohalike partnerettevõtete kompetentse ja tõsta filmidega seotud teenuste kvaliteeti. Meie jaoks on tähtis, et Tartu Filmifondi esimese rahvusvahelise filmi tootmine sujuks hästi ja professionaalselt, et tulevikus teisigi filmitootjaid Tartusse tuua. Kuivõrd Tartu Loomemajanduskeskuse üheks prioriteediks on filmivaldkonna arendamine, siis loodan, et lisaks Tartu Filmifondi tegevusmahtude kasvatamisele õnnestub pikas perspektiivis rajada Tartusse ka filmistuudio, mis pikendaks nii Eesti kui rahvusvaheliste filmide võtteperioode Tartus veelgi."

Filmivõtted algavad 29. augustil, kuid hoogsad ettevalmistused juba käivad. Võtted toimuvad Tartu Ülikooli majandusteaduskonna hoones (endine Rahvusarhiiv) ning Tartu külje all Tamsa külas Kindralimäel. Majandusteaduskonna hoonesse ehitatakse võtete ajaks kasarmu ning Kindralimäele rajatakse kaevikuid lahingustseenide filmimiseks.

"Filmis toimub pöördeline lahingustseen Saksa-Prantsuse rindel, seda filmitaksegi siinsamas Tartu külje all, kust algab Lõuna-Eesti kuppelmaastik. Kaevikud hakkavad juba jumet võtma ning kohe algavad ka rollikatsete päevad taustanäitlejate leidmiseks," lisas Õunapuu.

Nafta Films otsib osatäitjaid rollidesse ja ka taustanäitlejaid. 13.-14. augustil kell 11-20 toimuvad Tartu Loomemajanduskeskuses avalikud rollikatsed, kuhu on oodatud mehed vanuses 18-70 aastat.

Filmivõtted Tartus ja Tartumaal kestavad 18 päeva ning lõpevad 25. septembril. Lisaks Eestile toimuvad võtted veel eri paigus Taanis ja Belgias.

Film "Erna läheb sõtta" jõuab kinno 2020. aasta sügisel.