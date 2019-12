Tartu filmifond toetab nelja uut filmi

Tartu Filmifond toetab Taani, Eesti ja Belgia koostööfilmi "Erna on sõjas", mille režissöör Henrik Ruben Genz. Filmi peategelane on Erna, kelle lihtsameelne poeg Kalle värvatakse Esimese maailmasõja lõpuaastatel sõjaväkke. Meeleheitel ema kasutab juhust ja maskeerub meheks, et pojale järgneda. Soovist sõjakeeristes Kallele toeks olla leiab Erna end pikal ja kurnaval teekonnal läbi Esimese maailmasõja lahinguväljade.

Filmi peaosades on taani näitlejad Trine Dyrholm ja Ulrich Thomsen, kunstnik on Jette Lehmann (Lars von Trieri "Melanhoolia", 2011. aasta Euroopa filmiauhindade kunstnikupreemia). Film jõuab Taanis kinolinale 2020. aasta septembris. Filmi tootja on Skandinaavia filmikompanii Nimbus Film, mis on välja toonud kokku üle 50 mängufilmi ja mille peaprodutsendid on Brigitte Hald ja Nynne Selin Eidnes. Kaastootjad on Entre Chien & Loup, produtsent Sébastian Delloye ja Nafta Films, produtsent Esko Rips.

90. aastatel loodud taani filmi uue laine filmikompanii Nimbus Filmi portfooliosse kuulub näiteks neli Lars von Trieri ja Thomas Vinterbergi algatatud Dogma 95 liikumise filmi, sealjuures Thomas Vinterbergi "Festen", mis sai 1998. aastal Cannes´i filmifestivalil žürii peaauhinna. Nimbus Film on saanud ka kaks korda Berliini Hõbekaru filmide "Mifune" ja "A Soap" eest.

"Erna on sõjas" võtted toimusid Tartus ja Tartumaal augustis ja septembris 2019.

Kaader Jaan Tootseni filmist "Fred Jüssi. Olemise ilu". Autor/allikas: pressimaterjalid

Eesti filmidest saab toetuse 15. jaanuarist kinodes linastuv Jaan Tootseni dokumentaalfilm "Fred Jüssi. Olemise ilu". See on film loodusfilosoof Fred Jüssist, kes on looduse ja kultuuri ristteel seistes sügavalt läbi tunnetanud inimeseks olemise põhiküsimused. Filmi on tootnud Taska Film, produtsent on Kristian Taska.

Oskar Lutsu romaani põhjal valmiv film "Talve" on viimane peatükk Oskar Lutsu Paunvere lugude põhjal valminud filmide reas, mille režissöör on Ergo Kuld. Film esilinastub 7. veebruaril 2020. Filmi tootjad on Taska Film, Kassikuld ja Apollo Film Production, produtsendid Kristian Taska, Ergo Kuld, Martin Algus, Tanel Tatter ning Veiko Esken.

Neljanda filmina saab toetust Margus Paju spioonifilm "O2", mille peaosas on Priit Võigemast. Linateose tegevus viib Molotov-Ribbentropi pakti aegsesse Eestisse ehk aastasse 1939. Eesti sõjaväeluure (O-2) kapten naaseb kodumaale, et uurida oma ametivenna salapärast surma. Filmi tootja on Nafta Films ja produtsent Esko Rips.

"Talve" võtted Autor/allikas: Robert Lang

Tartu filmifondi eesmärk on edendada Eesti ja rahvusvaheliste filmide loomist ning neile tootmis- ja järeltootmisteenuse osutamist Tartus ning Tartumaal. Filmifondi suurus on kuni 150 000 eurot aastas ning toetusega kaetakse kuni 20 protsenti tootja filmiprojekti tarbeks tehtud kulutustest Tartu piirkonnas.

Tartu Loomemajanduskeskuse ja Tartu filmifondi juhi Kristiina Reidolvi sõnul võib 2019. aastat Tartu filmifondi jaoks lugeda läbimurde aastaks – nii kodumaiste kui ka rahvusvaheliste filmikompaniide huvi Tartu filmifondi vastu on tema sõnul hüppeliselt kasvanud.

"Suur huvi loob head eeldused filmitööstuse Tartus arendamiseks – tulevikuplaanid on seotud nii Tartu filmifondi tegevusmahtude kasvatamise ja rahvusvahelise haarde suurendamisega, taristu loomise ja filmihariduse edendamisega, kui ka filmitööstuse ettevõtete ellukutsumise ja koolitamisega, et Tartust kui eesti filmi sünnilinnast saaks tulevikus rahvusvaheline filmilinn."

Spioonipõneviku "O2" võtteplatsil. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Tartu filmifond liitus sel sügisel ka Euroopa regionaalsete filmifondide võrgustikuga Cine-Regio. 2005. aastal asutatud võrgustikku kuulub tänaseks 49 regionaalset filmifondi 12 Euroopa liidu liikmesriigist, samuti Norrast ja Šveitsist. Suurtest filmimaadest on esindatud mitmete regionaalsete filmifondidega näiteks Suurbritannia (nt Film London), Prantsusmaa, Hispaania. Skandinaavia riikidest näiteks Film i Väst ja Film i Skåne Rootsist. Baltikumist oli seni esindatud vaid Riia filmifond Lätist.

Tartu Filmifondi liitumine Cine-Regio võrgustikuga on oluline samm Eesti filmivaldkonna jaoks laiemalt, sest Cine-Regio liikmeks olemine võimaldab osaleda Euroopa Liidu filmipoliitika loomises, samuti kaasproduktsioonide tootmises.

2019. aastal tutvustati Tartu Filmifondi Cannes´i filmifestivali filmiturul, Pimedate Ööde Filmifestivali raames toimuval filmiturul Industry@Tallinn & Baltic Event Tallinnas ja ülemaailmsel filmilokatsioonide messil FOCUS Londonis. Uue aasta alguses tutvustatakse Tartu Filmifondi 70. Berliini filmifestivalil Berlinale, mis toimub sel aastal 20. veebruarist kuni 1. märtsini.

Tartu filmifondi haldab Tartu loomemajanduskeskus. Tartu filmifond loodi 2015. aastal ning varem on toetust saanud Margus Paju lastefilm "Supilinna Salaselts" (2015), Mart Kivastiku mängufilm "Õnn tuleb magades" (2016), Joosep Matjuse loodusfilm "Tuulte tahutud maa" (2018) ja Hardi Volmeri mängufilm "Johannes Pääsukese tõeline elu" (2019). Tartu filmifondi eesmärk on tuua Tartusse nii eesti kui rahvusvahelisi filmiproduktsioone ja välisinvesteeringuid, mis aitavad elavdada Tartu piirkonna kultuuri- ja majanduselu ning edendada turismi.