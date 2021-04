Euroopa filmiakadeemia kutsub noori valima parimat noortefilmi

EFA Noore Publiku Auhinnale kandideerivad filmid on välja valinud laste- ja noortefilmide festivalide korraldajad ja varasematel aastatel noortežüriis osalenud. Finaali jõudsid kolm väga eripalgelist linateost: Itaalia tuntud lasteloo ekraniseering "Pinocchio" (rež. Matteo Garrone) on palju kiita saanud oma kostüümide, grimmi ja kujunduse eest, Norra perefilm "Üle piiri" (Flukten over grensen, rež. Johanne Helgeland) põhineb tuntud lastekirjaniku Maja Lunde raamatul, milles vaprad lapsed peavad sõja ajal põgenema Rootsi, ning Iirimaal valminud animafilmi "Wolfwalkers" (rež. Tomm Moore, Ross Stewart) peategelasteks on kaks tüdrukut ja hundikari.

Kui varasematel aastal on Eesti noortežürii kogunenud kinosaali ja üritus on olnud Tallinna-keskne, siis veebiversioonis toimuv filmipäev pakub osalemisrõõmu kogu Eesti noortele. 12-14-aastased filmihuvilised, kes soovivad žüriisse kuuluda, peavad 21. - 24. aprillil ära vaatama kolm nomineeritud filmi ja osalema 25. aprillil žürii arutelus.

Noori juhendab ja arutelu veab Just Filmi festivali programmijuht Mikk Granström. Pärast filmide vaatamist lüüakse kokku kõigi Euroopa žüriiliikmete otsused ning selgub EFA Noore Publiku Auhinna laureaat.

Auhinda antakse välja juba kümnendat korda. Kolm nomineeritud filmi on vaadatavad internetis ja arutelud filmide teemal toimuvad veebikaamerate vahendusel. Euroopa noortežüriide lemmikfilmile antakse EFA Noore Publiku Auhind üle 25. aprillil.

Noortežüriis osalemiseks tuleb 12. aprilliks saata aadressile noorpublik.yaa@gmail.com oma nimi, sünnikuupäev, meiliaadress ja koduasula ning kooli nimi. Žüriisse on oodatud 12-14-aastased noored, kes on valmis vaatama ära kõik kandideerivad filmid ja osalema aruteludel.

Rohkemk infot registreerimise kohta saab PÖFF-i Just filmide lehelt.