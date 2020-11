Selgusid Euroopa filmiauhindade nominendid

Euroopa filmiakadeemia esimees Mike Downey kinnitas, et suureks erinevuseks võrreldes varasemate aastatega on nominentide hulk. "Oleme tõstnud täispikkade mängufilmide ja dokumentaalide kategooriates nominentide hulka viie peale kuueni," tõdes ta ja kinnitas, et sellega annavad nad praegusel keerulisel ajal Euroopa filmile laiema platvormi.

Neljale auhinnale on nomineeritud Jan Komasa "Corpus Christi", Thomas Vinterbergi "Järgmine ring" ning Pietro Marcello "Martin Eden".

Nominendid:

Parim film

"Järgmine ring" ("Druk"), rež: Thomas Vinterberg

"Berlin Alexanderplatz", rež: Burhan Qurbani

"Corpus Christi", rež: Jan Komasa

"Martin Eden", rež: Pietro Marcello

"The Painted Bird", rež: Vaclav Marhoul

"Undine", rež: Christian Petzhold

Parim dokumentaalfilm

"Acasa, mu kodu" ("Acasa"), rež: Radu Ciorniciuc

"Collective", rež: Alexander Nanau

"Gunda", rež: Victor Kossakovsky

"Little Girl", rež: Sebastien Lifshitz

"Saudi Runaway", rež: Susanne Regina Meures

"The Cave", rež: Feras Fayyad

Parim lühifilm

"All Cats Are Grey In The Dark", rež: Lasse Linder

"Genius Loci", rež: Adrien Merigeau

"Past Perfect", rež: Jorge Jacome

"Sun Dog", rež: Dorian Jespers

"Uncle Thomas, Accounting for the Days", rež: Regina Pessoa

Parim režissöör

Agnieszka Holland ("Charlatan")

Jan Komasa ("Corpus Christi")

Pietro Marcello ("Martin Eden")

Francois Ozon ("Suvi '85")

Maria Sodahl ("Lootus")

Thomas Vinterberg ("Järgmine ring")

Parim naisnäitleja

Paula Beer ("Undine")

Natasha Berezhnaya ("Dau. Natasha")

Andrea Brain Hovig ("Lootus")

Ane Dahl Torp ("Charter")

Nina Hoss ("My Little Sister")

Marta Nieto ("Mother")

Parim meesnäitleja

Bartosz Bielenia ("Corpus Christi")

Goran Bogdan ("Father")

Elio Germano ("Hidden Away")

Luca Marinelli ("Martin Eden")

Mads Mikkelsen ("Järgmine ring")

Viggo Mortensen ("Falling")

Parim stsenarist

Martin Behnke ja Burhan Qurbani ("Berlin Alexanderplatz")

Costa-Gavras ("Adults in the Room")

Damiano ja Fabio D'Innocenzo ("Bad Tales")

Pietro Marcello & Maurizio Braucci ("Martin Eden")

Mateusz Pacewicz ("Corpus Christi")

Thomas Vinterberg ja Tobias Lindholm ("Järgmine ring")