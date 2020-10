Euroopa filmiauhindade gala toimub tänavu virtuaalselt

Euroopa filmiauhindade võitjate hindamine jääb keerulisele ajale vaatamata aga samaks. Hääletus toimub virtuaalselt, kus filmidele annavad hääli 3800 Euroopa filmiakadeemia liiget. Ka nominendid tehakse 10. novembril teatavaks virtuaalselt.

Euroopa filmiakadeemia esimees Mike Downey kinnitas, et otsus ei tulnud kergelt. "Kõige suurem kaotus on see kahtlemata meie Islandi sõpradele, kuid meie meeskond teeb kõik endast oleneva, et 2022. aastal toimuks Reykjavikis veel põnevam Euroopa filmi pidu."