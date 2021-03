"Kinovärgiga mandariin" jagas filmiauhindu, suurim võitja oli "The Forty-Year-Old-Version

Kuldmandariinide ebatavaliste kategooriate seas tunnustatakse muuhulgas parimat näitlejaansamblit ("ansamblivärk"), parimat animeeritud tegelast ("see-on-lind-ei-see-on-lennuk-ei-see-on-mingi-muu-värk") ning kõige sotsiaalselt edasiviivamat või silmiavamat filmi ("mingi täielik eitede ja homode värk"). Aasta parima näitleja auhind, mida antakse mitme särava soorituse eest, on aga nimetatud Eesti kinolegendi Lembit Ulfsaki järgi.

Võitjate valimiseks pidid saatejuhid esitama igas kategoorias oma isiklikud eelistused, kust jõuti ühiste nominentideni. Seejärel seadsid filmikriitikud need paremusjärjekorda, mille liitmisel selgusid võitjad. Võrdsete punktide korral läks tunnustus jagamisele.

Suurimateks võitjateks osutusid Netflixi linateosed "The Forty-Year-Old Version" (neli võitu) ning "Pieces of a Woman" (kolm võitu). Parimaks kinovärgiks ehk aasta parimaks filmiks osutuski Radha Blanki autobiograafiliste sugemetega draamakomöödia "The Forty-Year-Old Version", kus Blanki poolt mängitud New Yorgis elav keskealine näitekirjanik hakkab viljelema räppmuusikat..

Kuldmandariinide võitjad:

Parim kinovärk: "The Forty-Year-Old-Version" ("40-aastane versioon")

Parim lavastamisvärk: Andrei Kontšalovski ("Dorogie tovarishchi!" / "Kallid seltsimehed!")

Lembit Ulfsaki nimeline aasta näitleja auhind: Elisabeth Moss ("The Invisible Man" / "Nähtamatu mees" ja "Shirley")

Parim naine esiplaanil: Frances McDormand ("Nomadland" / "Nomaadimaa") ja Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman" / "Naise killud")

Parim naine taustal: Ellen Burstyn ("Pieces of a Woman" / "Naise killud")

Parim mees esiplaanil: Anthony Hopkins ("The Father" / "Isa")

Parim mees taustal: Paul Raci ("Sound of Metal" / "Vali heli")

Parim ansamblivärk: "Druk" ("Järgmine ring")

Parim ekraanikangelane: Radha ("The Forty-Year-Old Version" / "40-aastane versioon")

Parim see-on-lind-ei-see-on-lennuk-ei-see-on-mingi-muu-värk: 22 ("Soul"/"Hing")

Mingi täielik eitede ja homode värk: "Never Rarely Sometimes Always" ("Mitte kunagi Harva Mõnikord Alati")

Parim dokuvärk: "Colectiv" ("Kollektiiv") ja "V Siti" ("Võrku püütud")

Parim animavärk: "Wolfwalkers" ("Susisammujad")

Parim popkornivärk: "Tenet"

Parim ha-ha-värk: "The Forty-Year-Old-Version" ("40-aastane versioon")

Parim nuuks-nuuks-värk: "Never Rarely Sometimes Always" ("Mitte kunagi Harva Mõnikord Alati")

Ralf Sauteri nimeline auhind ehk parim hirmuvärk: "His House"

Parim minevikuvärk: "Dorogie Tovarishci!" ("Kallid seltsimehed!")

Parim tulevikuvärk: "Tenet"

Parim sõnavärk: "The Forty-Year-Old-Version" ("40-aastane versioon")

Parim pildivärk: "Servants" ("Teenrid")

Parim luisavärk: "Sound of Metal" ("Vali heli")

Parim stseen: "Pieces of a Woman" / "Naise killud" (kodusünnitus)

Aasta üllatus: "The Invisible Man" / "Nähtamatu mees"

Aasta pettumus: "Wonder Woman 1984"

Kuldkirss ehk rikkis kinovärk: Unhinged" / "Pidurdamatu"