Selgusid Briti filmiauhindade nominendid

Teisipäeval kuulutati välja BAFTA ehk Briti filmiauhindade nominendid kõikides kategooriates. Tänavused nominatsioonid on saanud palju positiivset tagasiside pärast filmiauhindade reeglite ja määruste põhjalikku ülevaatamist 2020. aasta #BAFTAsSoWhite poleemika tõttu, mis süüdistas auhinnatseremooniat vähese etnilise mitmekesisusega nominatsioonides.

Sel aastal toimub auhinnagala 10. ja 11. aprillil virtuaalselt Londoni Royal Albert Hallist. Esimeses saates tunnustatakse filmikunsti tegijaid, teises galasaates tunnustatakse näitlejaid ja teisi filmitööstuse talente.

Parim film

"The Father"

"The Mauritanian"

"Nomadland"

"Promising Young Woman"

"The Trial Of The Chicago 7"

Parim Briti film

"Calm With Horses"

"The Dig"

"The Father"

"His House"

"Limbo"

"The Mauritanian"

"Mogul Mowgli"

"Promising Young Woman"

"Rocks"

"Saint Maud"

Parim naispeaosa

Bukky Bakray ("Rocks")

Radha Blank ("The 40-Year-Old Version")

Vanessa Kirby ("Pieces Of A Woman")

Frances McDormand ("Nomadland")

Wunmi Mosaku ("His House")

Alfre Woodard ("Clemency")

Parim peaosa

Riz Ahmed ("Sound Of Metal")

Anthony Hopkins ("The Father")

Adarsh Gourav ("The White Tiger")

Mads Mikkelsen ("Another Round")

Tahar Rahim ("The Mauritanian")

Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom")

Parim naiskõrvalosatäitja

Niamh Algar ("Calm With Horses")

Kosar Ali ("Rocks")

Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm")

Dominique Fishback ("Judas And The Black Messiah")

Ashley Madekwe ("County Lines")

Yuh-Jung Youn ("Minari")

Parim meeskõrvalosatäitja

Daniel Kaluuya ("Judas And The Black Messiah")

Barry Keoghan ("Calm With Horses")

Alan Kim ("Minari")

Leslie Odom Jr. ("One Night In Miami…")

Clarke Peters ("Da 5 Bloods")

Paul Raci ("Sound Of Metal")

Parim režissöör

Thomas Vinterberg – "Another Round"

Shannon Murphy – "Babyteeth"

Lee Isaac Chung – "Minari"

Chloe Zhao – "Nomadland"

Jasmila Zbanic – "Quo Vadis, Aida?"

Sarah Gavron – "Rocks"

Silmapaistev debüüt Briti stsenaristilt, režissöörilt või produtsendilt

"His House"

"Limbo"

"Moffie"

"Rocks"

"Saint Maud"

Parim animafilm

"Onward"

"Soul"

"Wolfwalkers"

Parim kohandatud stsenaarium

"The Dig"

"The Father"

"The Mauritanian"

"Nomadland"

"The White Tiger"

Parim stsenaarium

"Another Round"

"Mank"

"Promising Young Woman"

"Rocks"

"The Trial Of The Chicago 7"

Parim operaatoritöö

"Judas And The Black Messiah"

"Mank"

"The Mauritanian"

"News Of The World"

"Nomadland"

Tõusva tähe publikuauhind

Bukky Bakray

Conrad Khan

Kingsley Ben-Adir

Morfydd Clark

Ṣọpẹ́ Dìrísù

Parim dokumentaalfilm

"Collective"

"David Attenborough: A Life On Our Planet"

"The Dissident"

"My Octopus Teacher"

"The Social Dilemma"

Parim võõrkeelne film

"Another Round"

"Dear Comrades!"

"Les Misérables"

"Minari"

"Quo Vadis, Aida?"

Parim kostüümikujundus

"Ammonite"

"The Dig"

"Emma"

"Ma Rainey's Black Bottom"

"Mank"

Parim grimm

"The Dig"

"Hillbilly Elegy"

"Ma Rainey's Black Bottom"

"Mank"

"Pinocchio"

Parim originaalmuusika

"Mank"

"Minari"

"News Of The World"

"Promising Young Woman"

"Soul"

Parim montaaž

"The Father"

"Nomadland"

"Promising Young Woman"

"Sound Of Metal"

"The Trial Of The Chicago 7"

Parim kujundus

"The Dig"

"The Father"

"Mank"

"News Of The World"

"Rebecca"

Parim heli

"Greyhound"

"News Of The World"

"Nomadland"

"Soul"

"Sound Of Metal"

Parimad eriefektid

"Greyhound"

"The Midnight Sky"

"Mulan"

"The One And Only Ivan"

"Tenet"

Parim Briti lühianimatsioon

"The Fire Next Time"

"The Owl And the Pussycat"

"The Song Of A Lost Boy"

Parimad osatäitjad

"The Fire Next Time"

"The Owl And The Pussycat"

"The Song Of A Lost Boy"