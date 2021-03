Andrei Liimets filmist "Kollektiiv": see on suur kummardus vabale ajakirjandusele

Euroopa filmiakadeemia ja Euroopa parlament annavad Lux filmiauhinda välja alates 2007. aastast. Preemiaga toetatakse Euroopa filmilevi, mistõttu valmivad nomineeritud filmidele kõigis ametlikes Euroopa Liidu keeltes subtiitrid ning korraldatakse tasuta seansse.

Filmikriitik Andrei Liimets rõhutas, et Lux filmiauhind on kahtlemata tänuväärt, kuna viimastel aastatel on just tänu sellele linastunud ka filme, mis muidu kinolevisse ei jõuaks. "Sel aastal näidatakse kolme filmi, mis ilmestavad Euroopa filmiparemikku päris hästi, näitamisele tuleb Poola film "Corpus Christi", mis oli nomineeritud rahvusvahelise filmi Oscarile möödunud aastal, ning kaks filmi, mis lähevad vastamisi sel aastal ehk siis Taani "Järgmine ring" ja Rumeenia "Kollektiiv"," selgitas ta.

Kolme filmi hulgast tõstab Liimets eriti esile just Rumeenia dokumentaalfilmi "Kollektiiv", mis küll Eestis kinolevisse ei jõudnud, kuid tegemist on tema arvates ühe viimaste aastate kõige parema dokumentaalfilmiga. Seni on filmi saanud vaadata platvormilt HBO.

"Tegemist on suure kummardusega vabale ajakirjandusele, mida on praegusel hetkel eriti vaja," sõnas ta ja mainis, et Alexander Nanau "Kollektiiv" saab alguse 2015. aastal Bukarestis Colectiv nimelises klubis toimunud põlengust. "Seal hukkus juba kohapeal hulk inimesi, aga kannatanud hakkasid ka haiglates üha surema, mistõttu selgus, et seal oli suur desovahendite puudus ja nende puudus oli omakorda tingitud korruptsioonist."